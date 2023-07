Auto Euro 6 diesel e benzina: fino a quando possono circolare? I divieti in queste città

Sono considerate auto Euro 6, quelle vetture benzina o diesel che sono state immatricolate a partire dal primo settembre 2015. Per quanto riguarda le macchine alimentate a benzina, lo spettro delle restrizioni alla circolazione è ancora circoscritto a veicoli molto più vecchi (fino a Euro 3), mentre per quelle a gasolio le cose sono differenti. Infatti, nonostante l'età abbastanza giovane di questa tipologia di auto, sono già molte le grandi città italiane che stanno mettendo uno stop alla circolazione alle diesel Euro 6. Vediamo più nel dettaglio.

I limiti a Milano

La morsa milanese sulle diesel Euro 5 è già ufficiale, a partire dall'ottobre del 2022, nell'Area B e Area C. Per quanto riguarda le Euro 6, di seguito elenchiamo le varie deadline:

dal 1° ottobre 2025: in Area B stop alle auto diesel Euro 6 A-B-C acquistate dopo il 31 dicembre 2018 (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2024);

dal 1° ottobre 2028: in Area B stop alle auto diesel Euro 6 A-B-C acquistate entro il 31 dicembre 2018 (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2027);

dal 1° ottobre 2030: in Area B stop alle auto diesel Euro 6 D e D_Temp (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2029).

In questa maniera è stato scelto di non punire eccessivamente i cittadini che avevano acquistato un’auto diesel Euro 6 A-B-C prima del dicembre del 2018, quando il Comune ha deliberato la disciplina di Area B, e che non potevano sapere dei divieti successivi.

Divieti a Roma

Se a Milano è stata fissata una scadenza futura, a Roma - ma solo in determinati frangenti - lo stop alla circolazione dei diesel Euro 6 è già effettivo. Nella Fascia Verde della Capitale, la zona a traffico limitato che riguarda una parte dell’area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), in vista del prossimo autunno, e per gli anni a venire, sono stati fissati dei provvedimenti che saranno attivi dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.

A partire dal 1° novembre 2023: in Fascia Verde stop alle auto diesel Euro 4 nella fascia oraria 7:30-20:30;

A partire 1° novembre 2024: in Fascia Verde stop alle auto diesel Euro 5 nella fascia oraria 7:30-20:30.

Tuttavia, qualora si assista all'oltrepassamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici, possono essere adottate misure straordinarie che ampliano il blocco fino alle auto diesel Euro 6, già a partire da quest'anno. Gli stop straordinari per le macchine a gasolio sono:

Livello arancio: in Fascia Verde stop ai diesel Euro 4;

Livello rosso: in Fascia Verde stop ai diesel Euro 5 ed Euro 6.

Il Comune prevede il blocco delle auto Euro 6 diesel se i livelli di smog tollerati vengono superati per 8 giorni consecutivi. In questo caso le Euro 6 diesel e benzina non possono circolare sia nella Fascia Verde che nell'Anello Ferroviario (il puro centro di Roma) dalle 07:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Infine, durante le Domeniche ecologiche è attivo il divieto totale di circolazione per il traffico privato, compresi gli Euro 6, a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

I divieti a Bologna

Per quanto il capoluogo emiliano stia monitorando attentamente le emissioni nocive e abbia varato l'iniziativa "Misure Qualità dell'aria" attraverso il Comune, per il momento non provede un blocco delle automobili Euro 6. A Bologna, attualmente, vige il blocco dei diesel fino a Euro 4 e allargamento agli Euro 5 solo nell’applicazione di eventuali misure emergenziali.

Divieti circolazione auto a Torino

Discorso analogo a quello di Bologna vale per Torino, dove non esiste ancora uno stop alla circolazione delle auto Euro 6. Le restrizione valide per il capoluogo piemontese sono fissate al blocco dei diesel fino a Euro 4 dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno e l’estensione ai diesel Euro 5 solo in caso di allerta smog Livello 1 e 2.