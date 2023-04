Area B, cambia tutto: i prossimi divieti a Milano

L'Area B di Milano è la più grande ztl (zona a traffico limitato) di tutta Italia: conta 128,29 km quadrati di superficie, pari al 72% dell'intero territorio comunale, con telecamere accese dal 25 febbraio 2019. Conta 188 varchi ed è attiva dal lunedì al venerdì (salvo festivi) dalle 7.30 alle 19.30. A differenza dell'Area C, i mezzi cui è consentito l'accesso non devono pagare alcuna tariffa. Nel tempo i divieti di ingresso in Area B si sono estesi sempre più e a oggi, stante le ultime indicazioni in vigore dal 1° ottobre 2022, contano diverse tipologie di auto, tra cui gli Euro 5 diesel.

Per quest'ultima categoria, dopo numerose proteste da parte degli automobilisti, Palazzo Marino ha concesso una deroga alla circolazione. Potranno beneficiarne residenti e non residenti nel Comune di Milano, taxi ed NCC. La condizione però è che si sia sottoscritto o si sia in procinto di sottoscrivere, entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine per un nuovo veicolo. La deroga alla circolazione delle auto Euro 5 in Area B sarà valida fino alla consegna del nuovo veicolo, ma non oltre il 30 settembre 2023.

Occhio alle date per l'Area B

Il calendario procede poi fino al 2030 con le seguenti novità. Dal 1° ottobre 2025 sarà vietato l’ingresso a tutti ai benzina Euro 3 benzina e ai diesel Euro 6 leggeri A-B-C acquistati dopo il 31 dicembre 2018. Dal 1° ottobre 2028 toccherà ai benzina Euro 4 e ai diesel Euro 6 leggeri A-B-C acquistati entro il 31 dicembre 2018. Infine, dal 1° ottobre 2030 sarà la volta dei diesel Euro 6 D_TEMP e ai diesel Euro 6 D. Tali divieti riguardano unicamente le auto. Per conoscere il calendario completo dei divieti di ingresso in Area B potete consultare la pagina ufficiale sul sito del Comune di Milano.