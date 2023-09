Le auto più difficili da rubare? Esistono, ecco quali sono

Quando un automobilista si approccia all'acquisto di un'auto nuova è solito valutare diversi parametri: il prezzo, lo spazio, il comfort, le dotazioni, le prestazioni e i consumi. Tutti voci molto importanti e che hanno un impatto dai risvolti quotidiani, nella vita di chi utilizza l'automobile. Spesso - ma non sempre - si trascura qualcosa di primario: la sicurezza. Non soltanto quella attiva o passiva, che interviene in caso di pericolo o di sinistro, ma quella che serve a tutelare ciò che di fatto è una nostra proprietà. I furti d'auto sono un fenomeno in crescita e ogni anno scompaiono dalle mani dei rispettivi proprietari decine di migliaia di auto. La media parla di 85 furti al giorno nel Belpaese. Dunque, quali sono le auto più difficili da rubare? Vediamo insieme.

Anche i ladri si aggiornano

Di base i veicoli di recente generazione sono dotati di una serie di dispositivi che rende molto più complicata la vita dei ladri. Infatti, queste macchine possiedono antifurto elettronici, chiavi non duplicabili e GPS, solo per fare degli esempi. Di pari passo con la tecnologia che aumenta, anche il crimine si è dovuto aggiornare, adotttando degli apparecchi in grado di violare anche i sistemi di sicurezza più granitici. Tra questi, il più efficace è rappresentato dai Jammer, dei congegni lettronici disturbatori di segnale che impediscono all’antifurto satellitare di comunicare la propria posizione al satellite, così da far perdere traccia al veicolo rubato senza speranza di recupero.

Le auto ostacolo dei furti

Tra i marchi più impenetrabili svetta Volvo, e non è una grande sorpresa, perché il brand scandinavo è molto attento alla sicurezza ed è un innovatore nel settore, datp che nel corso della storia ha messo in mostra una lunga serie di dispositivi mirati a migliorare l'esistenza dell'essere umano a bordo di un'auto. Dunque, al primo posto svettano gli svedesi, ma si distinguono per merito anche: Audi, Toyota, Mazda e Citroen. In ogni caso, ci sono tanti modi per aumentare e migliorare la sicurezza del proprio veicolo, anche tramite l'installazione di antifurto più completi o altro ancora.

Secondo l'Insurance Institute for Highway Safety, ente internazionale atto a stilare report sulla sicurezza delle macchine, ha aggiornato la graduatoria dei modelli più sicuri del 2023:

Compatte: Mazda 3

Taglia media: Hyundai Ioniq 6

Medio-grande: Mercedes-Benz Classe C

Grande: Genesis G90

SUV compatti: BMW X1

SUV medi: Mazda CX-90

SUV medi premium: Audi Q5

SUV grandi: Audi Q8

Minivan: Toyota Sienna

Le auto più rubate d'Italia

Non deve stupire che nei primi posti di questa poco lusinghiera classifica ci siano le vetture più vendute in Italia nel corso degli ultimi anni. Di seguito vi segnaliamo le più rubate del 2022:

Fiat Panda (11.942 sottrazioni) Fiat 500 (8.698) Fiat Punto (5.444) Lancia Ypsilon (3.918) Alfa Romeo Giulietta (1.658) Volkswagen Golf (1.427) Smart ForTwo (1.408) Renault Clio (1.388) Ford Fiesta (1.157) Opel Corsa (910)

Nella categoria SUV spiccano Nissan Qashqai, Land Rover Evoque, Hyundai Tucson e Toyota RAV4. I ladri dopo la sottrazione indebita, instradano questi mezzi lungo le redditizie rotte dell‘Est Europa o del Nord Africa dove vengono rivenduti. In linea di massima, comunque, i SUV sono messo soggetti a furti a causa del loro volume e delle maggiori difficoltà riscontrabili nel tentativo di nasconderle.