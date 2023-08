Le auto più vendute a luglio 2023: la classifica

Il trend del mercato automobilistico italiano si conferma positivo anche nel mese di luglio 2023. Nel cuore dell'estate sono state vendute 119.207 auto, che corrispondono a un incremento dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dunque, nel Bel Paese le quattro ruote tirano ancora, almeno all'apparenza. Se facessimo un paragone con il 2019, ultimo mercato pre-Covid, il dato odierno sarebbe un campanello d'allarme inquietante: -22%. Tornando al 2023, i primi sette mesi dell'anno confermano un saldo positivo, con 960.765 unità. Rispetto alle 793.873 del 2022, si ottiene un +21% in questa stessa fascia temporale. In confronto al 2019, invece, si registra un calo del 22,3%.

Benzina al comando ma in calo

A luglio le auto a benzina si confermano le predilette degli italiani, anche se in leggero calo di 1,2 punti, con una quota di mercato che scende al 28,6%. Nel complessivo le ibride sarebbe al comando con una quota di mercato del 35,7% a giugno, suddivisa in: 7,6% full hybrid e 28,1% mild hybrid. Per quanto riguarda il gasolio continua il periodo di decrescita (18%), mentre fa una discreta impennata il GPL (9,8% di quota). Il metano prosegue nella sua stagnazione allo 0,1%. Per quanto riguarda ibride plug-in (4,4%) ed elettriche (3,4%) si resta sostanzialmente stabili.

Le auto più vendute di luglio

Leader della classifica è sempre la Fiat Panda che si conferma al primo posto anche a luglio con con 8.902 unità, mentre al secondo posto si conferma ancora la rinnovata Dacia Sandero con 3.482 esemplari venduti. Sul terzo gradino del podio l'eterna Lancia Ypsilon, che tallona la Dacia con 3.353 immatricolazioni. Di seguito la top ten:

Fiat Panda (8.902) Dacia Sandero (3.482) Lancia Ypsilon (3.353) Dacia Duster (3.033) Volkswagen T-Roc (2.838) Citroen C3 (2.485) Fiat 500X (2.462) Ford Puma (2.251) Fiat 500 (2.226) Renault Capture (2.056)

Le auto ibride più vendute

Le ibride più gettonate a luglio in Italia sono ancora la Fiat Panda, la Lancia Ypsilon e la Ford Puma.

Fiat Panda (7.911) Lancia Ypsilon (2.933) Ford Puma (2.235) Fiat 500 (1.882) Nissan Qashqai (1.719) Kia Sportage (1.489) Toyota Yaris (1.266) Toyota Yaris Cross (1.053) Suzuki Vitara (931) Fiat 500X (881)

Le auto plug-in più vendute

Le plug-in restano una scelta di nicchia, ma fra queste spunta su tutte le altre la Ford Kuga, seguita dalla Renault Captur e dalla Jeep Compass.

Ford Kuga (449) Renault Captur (348) Jeep Compass (326) Cupra Formentor (297) Jeep Renegade (289) Audi Q3 (217) Volvo XC60 (198) Audi Q5 (176) Lynk & Co 01 (175) BMW X1 (156)

Le auto elettriche più vendute

Le elettriche crescono leggermente nel gradimento degli italiani a luglio 2023, mentre il marchio Tesla è quello più competitivo, anche se Fiat si avvicina alla testa.

Tesla Model Y (399) Fiat 500e (332) smart fortwo (317) MG4 (222) Peugeot 208 (220) Dacia Spring (208) Renault Megane (179) Opel Corsa (163) Jeep Avenger (127) Mini (93)

Le vetture a benzina più vendute

Tra le auto a benzina emerge al primo posto la Citroen C3, che supera la Jeep Avenger. Segue la Volkswagen T-Roc al terzo posto, dopo essere stata al quinto posto nello scorso giugno.

Citroen C3 (2.043) Jeep Avenger (1.926) Volkswagen T-Roc (1.834) MG ZS (1.734) Volkswagen T-Cross (1.556) Peugeot 208 (1.534) Volkswagen Polo (1.507) Dacia Sandero (1.207) Peugeot 2008 (1.066) Opel Corsa (999)

Le vetture a gasolio più vendute

Nei primi tre posti ci sono tre auto a ruote alte: Audi Q3, Volkswagen T-Roc e Fiat 500X. Il diesel resiste anche grazie a queste proposte.

Audi Q3 (1.038) Volkswagen T-Roc (1.004) Fiat 500X (976) Peugeot 2008 (786) Alfa Romeo Tonale (774) Volkswagen Tiguan (770) Dacia Duster (756) BMW Serie 1 (719) Peugeot 2008 (684) Mercedes GLA (660)

Le auto a GPL più vendute

Il GPL possiede una schiera di sostenitori e a luglio ha portato avanti la propria quota di immatricolazioni. Il Gruppo Renault domina la scena con due vetture della sua galassia nei primi tre posti.

Dacia Sandero (2.275) Dacia Duster (2.127) DR 5.0 (935) Fiat Panda (835) DR 6.0 (830) Renault Captur (701) Dacia Jogger (492) DR 4.0 (441) Lancia Ypsilon (420) Hyundai i20 (290)

Le auto a metano più vendute

Il metano è ai minimi storici per immatricolazioni e anche in questo luglio si contano pochissime unità immesse sulle strade italiane.