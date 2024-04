Le auto (private) più amate dai piloti di Formula 1: ecco cosa hanno in garage

I piloti di Formula 1 non sono soltanto dei professionisti dediti alla velocità nella sua massima espressione ma, spesso e volentieri, sono anche dei raffinati collezionisti di auto. Le monoposto più veloci ed esclusive del pianeta sono un mezzo di lavoro - passateci il termine - con il quale andare alla caccia della gloria, dei trionfi, inseguendo il titolo iridato. Privilegio per pochissimi. Nella vita privata, invece, grazie anche alle loro laute paghe possono permettersi di mettere in garage delle vetture sontuose, irresistibili e a tiratura limitata. Dunque, vediamo cosa si nasconde nei cortiletti privati di alcuni piloti di F1.

Lewis Hamilton, un vero appassionato

Lewis Hamilton non ha mai fatto mistero di essere un grande cultore e appasionato di automobili. Nella vita privata il campione di Stevenage ha sfoggiato delle vetture straordinarie e ha avuto il privilegio, anche dall'alto dei suoi sette titoli mondiali ottenuti in carriera, di avere delle auto a lui dedicati, come la Pagani Zonda LH44. Quest'ultima, tuttavia, non fa più parte della sua personale scuderia, che ha annoverato anche una splendida Ferrari LaFerrari Aperta, ben prima del suo annunciato passaggio a Maranello, che verrà coronato a partire dal 2025. Sulle strade di Los Angeles, il britannico è stato immortalato anche a bordo di una Porsche Taycan, la sportiva elettrica della Casa di Zuffenhausen. Nel corso degli anni sono apparse anche delle splendide Mclaren, come la P1, e Mercedes, come la SLR e la AMG-GT. Insomma, un bel parterre de roi per il sovrano della Formula 1.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, passione italiana

Il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, oltre a essere un talento in grado di stregare interamente il popolo del Cavallino Rampante, è un ragazzo che ama i motori all'italiana. Nel suo garage del Principato di Monaco si possono trovare una Ferrari 812 Superfast, una belva a 12 cilindri, e una più moderna SF90 Stradale. Al fianco delle mitiche fuoriserie di Maranello, ci sono altre gemme tricolore, come la Maserati GranTurismo e la Fiat 500 storica, per muoversi con stile tra le stradine di Montecarlo. Anche il compagno di box di Leclerc, Carlos Sainz Jr, non disdegna affatto guidare le Ferrari anche nella vita privata. Il vincitore dell'ultimo GP dell'Australia, ha in garage una 812 Competizione e una Ferrari Roma. Quest'ultima è una gran turismo che sogna di far rivivere i fasti della Dolce Vita degli anni '60 grazie a dei contenuti di altissimo profilo qualitativo e a un'eleganza quasi formale.

. @Charles_Leclerc First car: FIAT 500 from 1969



Current cars: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio / customized Ferrari 488 Pista #F1 #Charles16 pic.twitter.com/i5HDu4Jh2p — Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) April 6, 2021

Il collezionista Max Verstappen

Max Verstappen è il dominatore incontrastato delle ultime stagioni di Formula 1. Il campione olandese guida con somma maestria la Red Bull, motorizzata Honda, ma nella vita privata spazia con grande fantasia tra illustre creature a quattro ruote. Nel garage del pilota orange ci sono una Ferrari SP2, incredibile barchetta a tiratura limitata, l'Aston Martin Valkyrie, una hypercar creata per raggiungere prestazioni mostruose su ogni tracciato del mondo, e la Porsche 911 GT3, una delle più letali fuoriserie da pista. Al figlio di Jos la velocità e l'adrenalina delle alte performance sono una costante anche quando non è impegnato nel campionato di Formula 1.

Le auto dei piloti di Formula 1: menzioni onorevoli

Fernando Alonso è il pilota più anziano in griglia ed è uno di coloro che nel corso degli anni ha sfoggiato delle vetture da sballo, dalla Ferrari Enzo alla F40. Nel suo garage personale non mancano le sportive del Cavallino Rampante, con il quale non corre buon sangue dopo la rottura di dieci anni fa. Nel suo circolo ristretto si possono scovare una Ferrari 599 GTB Fernando Alonso e una 458 Italia. Un giovane che si fa notare per la sua passione a quattro ruote è Lando Norris, alfiere della Mclaren, e innamorato vero delle vetture di Woking.

Tra le sue auto spicca una 720S a lui specificamente dedicata, e un'incredibile, la storica supercar della Casa di Sant'Agata Bolognese.