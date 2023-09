Le auto senza patente più adatte agli over 65

Le auto senza patente, sono quei veicoli che possono essere guidate anche da coloro che non sono in possesso della patente B, compresi i minorenni. Questi mezzi a quattro ruote sono infatti guidabili dai possessori di patente AM e A1, tra i quali ci sono tante persone over 65 anni. Dunque, questa categoria detta - anche - delle microcar, prevede una suddivisione in due branche: quadricicli leggeri, con potenza massima di 4 kW e velocità massima di 45 km/h; e quadricicli pesanti, con potenza massima di 15 kW e velocità massima di 80 km/h.

Citroen Ami

Le grandi città ne sono già infestate, piacevolmente. La Citroen Ami è un veicolo pratico e intelligente, che grazie alle sue dimensioni ridotte (lunga 2,41 m, larga 1,39 m e alta 1,52 m) consente di trovare parcheggio in ogni siutazione. Omologata come quadriciclo leggero con velocità massima di 45 km/h, la Ami possiede un motore elettrico provvisto di un pacco batterie da 5,5 kWh, ricaricabile con qualunque presa domestica a 220 V in appena 3 ore per offrire un’autonomia massima di 75 km in ciclo urbano.

Opel Rocks-e

Parente stretta della Ami, la Opel Rocks-e è un veicolo eccezionale per muoversi nel traffico urbano. La versione "base" garantisce fino a 75 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, che si possono percorrere a una velocità massima di 45 km/h mentre la batteria da 5,5 kWh si ricarica in circa 3,5 ore.

Microlino

Un fascino importante e ispirato al passato, la Microlino è un oggetto che piace e stuzzica la fantasia di ricerca un mezzo versatile e pratico in ambito urbano. Un perfetto alleato anche per un utente della strada over 65. Questa microcar, prodotta in Italia, ha una lunghezza di 2,5 m, una larghezza di 1,50 m e un’altezza di 1,47 m, e un bagagliaio impressionante per la sua categoria: 230 litri. Come la mitica Isetta, l’accesso al posto di guida è tramite uno sportello frontale. Proposta con diversi pacchi batteria (da 6 kWh e 91 km di autonomia, da 10,5 kWh e 177 km, o da 14 kWh e 230 km), ha un motore elettrico da 12,5 kW che arriva a una velocità massima di 90 km/h.

Ligier JS50, anche senza patente B

La Ligier JS50 è una proposta molto interessante, perché possiede molti elementi in comune con una più grande citycar. Sotto al piccolo cofano nasconde un motore a gasolio da 6 kW, dinamico e brioso. A listino ci sono quattro differenti allestimenti, per ogni tipologia di cliente. Non mancano dotazioni di prim'ordine, come: hi-fi Pioneer 6.0, touchscreen da 10”, telecamera posteriore, doppia presa USB e al CarPlay & Android Auto e sedili sportivi con cuciture rosse.

Aixam Miniauto

Ormai un'istituzione della categoria, la Aixam Miniauto è molto tradizionale nelle forme e nei contenuti. La microcar possiede un propulsore diesel da due cilindri che eroga una potenza di 6 kW, abbastanza pimpante, ma soprattutto, parco nei consumi. Le sue dotazioni sono da auto di fascia superiore, come: alzacristalli elettrici, 7 spie luminose di allarme, anti-avviamento con marcia inserita e chiusura centralizzata con telecomando con inserimento luci emergenza.