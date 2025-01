Autohero svela la classifica delle auto usate più vendute nel 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Autohero, uno dei principali attori nel mercato delle auto usate in Europa, offre un'analisi approfondita sulle tendenze più recenti del settore, rivelando quali sono le auto più vendute in Italia nel 2024. Questo anno si è concluso con risultati molto positivi per il comparto dell'usato, segnando una crescita dell'8,3% rispetto al 2023, come certificato dal bollettino ACI Auto-Trend. Un incremento che riflette l'interesse crescente degli italiani per le auto di seconda mano, confermando la solidità del mercato e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori in un contesto economico in continua trasformazione. “L'impegno di Autohero nel fornire veicoli di alta qualità si riflette nei nostri dati di vendita del 2024. La preferenza per i SUV e la fedeltà al marchio Fiat sono confermate” – ha dichiarato Donald Shehu, Director Retail Italia. “Siamo orgogliosi di offrire un acquisto semplice e trasparente, in linea con le richieste del mercato”.

Fiat

Fiat continua a dominare il mercato delle auto usate su Autohero, mantenendo una quota di mercato del 12%, sostanzialmente stabile rispetto al 13,3% del 2023. Nonostante la leadership di Fiat, si registra una crescente competitività delle case automobilistiche tedesche, che vedono un aumento delle loro vendite. In particolare, Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW stanno guadagnando terreno, con rispettive quote di mercato del 7,7%, 6,6% e 6,3%. Renault, che l'anno scorso occupava la seconda posizione, scende al quinto posto con una quota del 6,2%, segnando un lieve calo. La Fiat Panda si conferma il modello più popolare, mantenendo una quota di mercato del 3,4% nel 2024. Questo evidenzia la sua posizione di "regina" tra i veicoli più venduti su Autohero. Al secondo posto, con il 2,6%, troviamo la Mercedes-Benz Classe A e la Jeep Renegade, che condividono la stessa percentuale di vendite. A completare la top five, la Fiat 500 (2,4%) e la 500X (2,3%) continuano a consolidare il successo del marchio Fiat, che si conferma particolarmente apprezzato in Italia. Questi dati suggeriscono una forte preferenza per i modelli Fiat, che restano protagonisti nel mercato delle auto usate, con una solida base di consumatori fedeli al marchio italiano.

Toyota

Nel 2024, l'offerta di veicoli ibridi di Autohero ha visto un notevole aumento della domanda, con Toyota in prima linea. I modelli Toyota C-HR (10,2%) e Toyota Yaris (10,1%) si confermano i più richiesti, grazie alla loro affidabilità e tecnologia avanzata. Tuttavia, anche i marchi italiani si fanno notare, con la Fiat Panda (4,8%) che occupa la terza posizione, evidenziando l'interesse per veicoli compatti e pratici.

Il grigio domina

Le vendite di auto ibride sono state particolarmente forti in Lombardia, Lazio e Veneto, regioni sensibili alla sostenibilità e alla mobilità ecologica. In sintesi, Toyota continua a dominare il mercato, ma la varietà di modelli, inclusi quelli italiani, risponde alle diverse esigenze degli automobilisti. Nel 2024, il grigio è il colore più popolare con il 28% delle vendite, seguito dal bianco (25,8%) e dal nero (17,5%).

I Suv continuano a essere la tipologia preferita, con il 42,9% delle vendite, seguiti dalle city car (29,6%) e dalle berline (15,8%). Inoltre, gli italiani preferiscono il cambio automatico (58,1%) rispetto al manuale (41,9%).