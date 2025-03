Automobili Lamborghini chiude un anno da record: oltre 10.000 vetture consegnate

Automobili Lamborghini conferma l’andamento positivo degli ultimi anni chiudendo il 2024 con la migliore prestazione di sempre in termini di consegne, fatturato e risultato operativo. Nonostante una mercato automobilistico in forte contrazione, per la prima volta nella sua storia, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,09 miliardi di euro), con un aumento del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche il risultato operativo, che supera la soglia degli 800 milioni di euro, raggiungendo 835 milioni, con un incremento del +15,5% rispetto al 2023. Il margine operativo si conferma al 27%, consolidando il posizionamento del brand tra i player globali più profittevoli nel settore dei beni di lusso.

I segreti del successo

La solida reputazione del brand Lamborghini è un elemento chiave per emergere. Il marchio italiano è sinonimo di design all’avanguardia, ingegneria di precisione e prestazioni mozzafiato. Qualità che continuano ad attrarre una clientela esclusiva ed esigente in tutto il mondo. I modelli Lamborghini, veri e propri oggetti del desiderio, incarnano un ideale di lusso e sportività che pochi altri costruttori sanno eguagliare. La capacità di mantenere elevata la domanda per i propri veicoli, raggiungendo nuovi record di consegna, è un segnale tangibile della forza del brand e della sua rilevanza.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, dichiara: “Crescita continua accompagnata dal rinnovo dell’intera gamma: questa è la sintesi di un altro anno record per Automobili Lamborghini. Nonostante le difficoltà del mercato automobilistico e un contesto altamente competitivo, nell’arco del 2024 abbiamo registrato una crescita in tutte e tre le macroregioni, confermando la forza del brand su scala globale. Questi risultati testimoniano il valore di un team straordinario e ci danno la fiducia per affrontare con determinazione le prossime sfide del settore, continuando a coniugare performance, esclusività e innovazione”.

Le vendite registrano il miglior risultato di sempre: nell’anno appena concluso, Automobili Lamborghini ha consegnato 10.687 vetture, confermandosi oltre la soglia delle 10.000 unità e migliorando i dati dell’anno precedente del 5,7%.

I risultati operativi

Il raggiungimento di massimi storici per fatturato e risultato operativo nel 2024 indica non solo un elevato volume di vendite, ma anche una gestione finanziaria oculata ed efficiente. La capacità di Lamborghini di tradurre le consegne in profitti significativi è un indicatore di solidità economica e di una strategia di pricing efficace. In un contesto economico globale caratterizzato da incertezze, la performance finanziaria di Lamborghini testimonia la sua resilienza e la sua capacità di generare valore.

Paolo Poma, Managing Director & CFO di Automobili Lamborghini, afferma: “Il 2024 ha visto un’ulteriore crescita dell’azienda sia da un punto di vista finanziario che di business e confermato il livello di profittabilità raggiunto fra i principali brand globali del lusso. In un contesto sfidante come quello attuale, il nostro obiettivo rimane quello di mantenere una crescita sostenibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale, al fine di continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholder”.

Automobili Lamborghini si erge come un faro dell'eccellenza italiana, un marchio che incarna la fusione tra innovazione, esclusività e prestazioni. Lamborghini continua a investire massicciamente in ricerca e sviluppo, esplorando tecnologie avanzate, materiali di nuova generazione e soluzioni progettuali di primo livello. Questo impegno mira a migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la qualità produttiva, elevando gli standard del brand nel panorama globale. L'evoluzione dei processi industriali e l'adozione di sistemi all'avanguardia hanno ulteriormente consolidato il ruolo di "Lambo" nei settori dell'eccellenza e del lusso.

Lamborghini patrimonio del Made in Italy

In qualità di autentico player del Made in Italy, Automobili Lamborghini vanta una produzione interamente localizzata a Sant'Agata Bolognese. Questa scelta strategica genera un significativo indotto sul territorio e in tutto il Paese. I trend di crescita registrati dall'azienda hanno generato un impatto positivo tangibile anche in termini di occupazione. L'incremento di 1.000 nuove risorse negli ultimi due anni rappresenta un notevole aumento del 30% della forza lavoro diretta, una cifra che raddoppia se si considera l'ampio ecosistema di professionisti, fornitori e collaboratori che gravitano attorno all'azienda.

La straordinaria crescita di Automobili Lamborghini è stata resa possibile grazie al più importante piano di investimenti nella storia dell'azienda, un'iniziativa strategica mirata a sostenere l'innovazione del prodotto e lo sviluppo della struttura generale. Gli sforzi profusi sono focalizzati sulla modernizzazione dei processi produttivi, sull'ampliamento degli impianti esistenti e sul rafforzamento della sostenibilità dell'intero ecosistema industriale.

Uno sguardo al domani

In appena18 mesi, Lamborghini ha rinnovato completamente la gamma con il lancio di tre nuovi modelli, consolidando il proprio posizionamento nel segmento. La prima vettura introdotta è stata Revuelto, la prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della Casa di Sant’Agata Bolognese che coniuga il V12, motore simbolo della tradizione di Automobili Lamborghini, alla tecnologia ibrida data da tre motori elettrici. Successivamente, il lancio di Urus SE ha elevato ulteriormente il concetto di Super SUV, introducendo innovazioni in termini di tecnologie, efficienza e design con il conseguente miglioramento delle prestazioni.

Infine, Temerario, l’ultimo modello presentato alla Monterey Car Week nell’agosto 2024, incarna

perfettamente il DNA Lamborghini con un carattere deciso e un propulsore completamente nuovo, che per la prima volta in un motore di serie raggiunge i 10.000 giri\min, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.