BAW1, il quadriciclo cinese senza complessi di inferiorità

Nessun complesso d'inferiorità. Non ne ha BAW1, il quadriciclo cinese che può davvero competere con una city car elettrica premium, per tutte le sue dotazioni di sicurezza, tecnologia e design, e che è pronta a conquistare le nostre strade nelle versioni a 2 posti, a 4 posti e a 2 posti van.

“Vogliamo portare in Italia la nostra visione di mobilità sostenibile e abbiamo scelto il vostro Paese per il lancio europeo di BAW1 perché è un mercato pronto per la trasformazione e perchè è la patria del design”, spiega Jia Haifeng, general manager di BAW International, sigla che sta per Beijing Auto Works, l’impresa automobilistica fondata in Cina nel 1951 originariamente per fabbricare veicoli militari. “Questa minicar elettrica unisce la semplicità del quadriciclo alla funzionalità dell’auto e sembra costruita appositamente per le strette strade del centro storico di città come Milano e Roma. E in Italia entro il 2025 apriremo venti centri esperenziali anche per costruire la consapevolezza del marchio che l’anno prossimo lancerà altri modelli elettrici”.

Ed è una vera sorpresa guidare BAW1 che con i suoi 3,162 metri di lunghezza per circa uno e mezzo di larghezza e poco più di altezza, si muove agile e compatta lungo le strade di Milano, con un motore da 20 kW (27 CV) che si può persino guidare in modalità Sport, abbinato a una batteria da 13,7 kWh per un’autonomia dichiarata di 170 km e una velocità massima di 90 km/h. con una buona tenuta di strada che diminuisce sul pavè.

Fuori fari LED, linee squadrate, modanature laterali antiurto, dentro non sembra di essere al volante di un quadriciclo perché gli spazi sono da automobile, il climatizzatore consente di viaggiare al massimo comfort in tutte le stagioni e gli interni non hanno nulla da invidiare a quelli delle citycar premium: BAW1 ha, infatti, un doppio display da 10,25 pollici ad alta definizione con funzioni di connessione a internet, radio, bluetooth e retrocamera a 360 gradi che rende ancor più semplici le manovre di parcheggio. Tante anche le dotazioni di sicurezza, alcune di serie come EBD ed ESP, e altre optional come Air Bag e ABS.

Commercializzata da TC8 in concessionarie in definizione proprio in questi giorni, BAW1 ha un prezzo di attacco da 14.990 euro per la versione a 2 posti, e da 15900 per la 4 posto effettivi e da 15226 per la 2 posti van, con offerte di lancio per le prime 100 vendute.