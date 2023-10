Il binomio dei quattro anelli: innovazione e bellezza. Presentata a Trento la Audi F1 Showcar

In occasione del Festival dello Sport di Trento, il marchio dei quattro anelli celebra i 40 anni di Audi Sport, la Divisione responsabile della produzione di veicoli prestazionali caratterizzati dal rombo rosso, simboli di prestazioni, prestigio ed esclusività senza compromettere l'usabilità quotidiana. Questa celebrazione segna un importante traguardo, con Audi Sport che ha prodotto oltre 250.000 vetture sportive nell'ultimo decennio e ottenuto 400 titoli sportivi.

Audi F1 Showcar

Per enfatizzare l'approccio sportivo del marchio nel mondo del motorsport, il pubblico a Trento ha avuto il privilegio di assistere all'anteprima italiana dell'Audi F1 Showcar, una preview della monoposto che segna l'entrata di Audi nel mondo della Formula 1. A partire dal 2026, Audi parteciperà al Campionato Mondiale FIA di Formula 1 con una power unit sviluppata su misura. Questo progetto avrà il suo epicentro nel Competence Center Audi Motorsport di Neuburg, un'installazione certificata come carbon neutral per quanto riguarda il riscaldamento e l'energia, che è stata espansa per sostenere questo ambizioso impegno. Questa struttura di circa 3.000 metri quadrati ospiterà innovativi banchi prova dedicati allo sviluppo della power unit e coinvolgerà più di 300 collaboratori nel processo di sviluppo. La presenza dell'Audi F1 Showcar a Trento simboleggia la centralità delle competizioni sportive nell'ispirare emozioni e coinvolgimento, oltre a rappresentare un terreno fertile per lo sviluppo delle soluzioni tecniche del futuro.

L’importanza dell’innovazione

Nel contesto del Festival dello Sport, è stato organizzato un dibattito con Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, la campionessa olimpica Sofia Goggia e l'alpinista Hervè Barmasse. Attraverso il racconto delle loro esperienze, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza dell'innovazione e dell'emozione nel superare le sfide nel mondo dello sport e dell'industria. Per Audi, la tecnologia e il progresso sostenibile devono sempre andare di pari passo con l'emozione. L'ingresso di Audi nella Formula 1 è una testimonianza tangibile di questa filosofia.

La parola a Fabrizio Longo, Brand Director di Audi Italia

"L'evoluzione si coniuga con la bellezza e con una tecnologia capace di restituire i veri valori. Oggi, con la maggiore disponibilità di spazio garantita dalle vetture elettriche, si inizia a lavorare allo sviluppo di una vettura da dentro. Basti vedere a cosa abbiamo fatto con la e-Tron: i nostri designer sono al lavoro per realizzare dei veri e propri lounge, praticamente dei salotti da casa". Queste sono le parole di Fabrizio Longo, presidente di Audi Italia, il quale non ha esitato a sottolineare la situazione attuale del settore automobilistico. Audi sta attualmente investendo quasi 30 miliardi di euro, il più grande progetto economico mai realizzato, nonostante il clima di incertezza e tensioni a livello internazionale. Oltre alla creazione di nuovi modelli, l'impegno dell'azienda è dedicato a rendere tutti gli impianti carbon-free entro il 2025.