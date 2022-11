Black Friday su accessori auto: ecco le offerte da non perdere

Si avvicina a grandi passi il "venerdì nero" dei super sconti su numerosi prodotti, dall'abbigliamento al cibo ai biglietti aerei. Le offerte del Black Friday 2022 sono sempre più numerose e variegate ed è per questo motivo che sarebbe bene fare un po' di ordine per non perdersi nel mare magnum della rete: vi proponiamo una carrellata con alcuni tra i migliori prodotti e accessori utili per la propria auto.

Lampadina per i fari

Si tratta del prodotto più venduto e al numero uno del ranking Amazon per quanto riguarda le lampadine esterne per auto: si tratta della Philips RacingVision GT200, in confezione doppia, che promette una luminosità maggiorata del 200% e più di 80 metri di illuminazione stradale. Si può comprare in due differenti versioni in base alla grandezza desiderata: H4 o H7, presenta una nuova tecnologia con vetro al quarzo per un'illuminazione estremamente precisa. Il nuovo rivestimento rende al massimo le potenzialità della luce che, ovviamente, è omologata con il marchio ECE dell'Ue.

Caricabatterie intelligente

L'azienda produttrice è la CTEK che ha creato a il primo caricabatterie "intelligente" del mondo per le batterie scariche della propria vettura: tra i punti di forza c'è la protezione da scintille indesiderate, è protetto dall'inversione di polarità e sicuro elettronicamente. È anche antifurto oltre a essere resistente alla polvere e agli spruzzi. Con la modalità AGM garantisce una durata di ricarica più veloce oltre a ottimizzare la durata della batteria. Tra le novità c'è anche la compensazione della temperatura che viene integrata garantendo una ricarica migliore anche con clima estremo caldo-freddo. È dotato del brevetto sul mantenimento "flottante a impulsi": rende il caricabatterie adatto a mantenere la batteria a lungo termine.

Compressore portatile

La WindGallop propone il suo compressore portatile da 12 volt per il gonfiaggio degli pneumatici: si collega alla presa di alimentazione dell'auto e unisce il tubo flessibile alla gomma stradale che va sistemata. È dotato di un display digitale che mostra l'attuale pressione delle gomme e si può scegliere l'unità di misura desiderata (bar, Kpa, psi, Kg / cm 2): si spegne automaticamente una volta raggiunto il valore di pressione preimpostato. È utile per i viaggi, specialmente nelle zone dove è complicato trovare un gommista: dotato di luce al Led, è facile da utilizzare anche nelle ore notturne.

Avviatore batteria auto

Per avviare la batteria del proprio veicolo ecco BRPOM: contiene un caribatteria portatile con un pacco batteria da 23800 mAh. La nuova generazione di doppia uscita Usb lo rende compatibile con tutti gli ingressi Usb compresi smartphone e tablet. Possiede anche una tecnologia di nuova generazione che riduce i consumi della batteria anche se rimane inutilizzata per molto tempo. Quattro luci a Led mostrano lo stato di alimentazione mentre la bussola dà l'esatta posizione in cui ci si trova per non perdersi. La sicurezza è d'obbligo grazie all'allungamento dei vari terminali della batteria, cavi più spessi e una migliore conduttività.

Tester per sistema di raffreddamento

Si trova al primo posto su Amazon sotto la voce "Attrezzi pompa acqua e raffreddamento", lo strumento proposto da SLPRO promette di controllare e riempire i sistemi di raffreddamento ed è adatto per tutte le tipologie di veicoli. Grazie al manometro professionale con il "codice colore" promette un test sicuro e corretto. Se il sistema va in sovrapressione, l'adattore consente di controllare la pressione per individuare eventuali perdite e verificare la visibilità. A livello tecnico contiene un manometro e una valvola a pressione "codificati a colori 0 – 35 psi con indicatore di temperatura, 3 pezzi di utensili per la pulizia e ricarica e 3 adattatori per radiatore in acciaio cromato" , come si legge sulle informazioni del prodotto. Inoltre contiene 17 adattatori per radiatore, un adattatore universale per radiatore, e tre adattatori per ogni coperchio del radiatore.

Coprisedile auto per cani

Tutti i proprietari dei nostri amici a 4 zampe possono tirare un sospiro di sollievo per mantenere intatti i sedili e il divanetto posteriore del proprio mezzo: il marchio URAQT offre un coprisedile realizzato in tessuto Oxford 600D high quality che resiste allo sporco, ai graffi dei cani, è impermeabile e anche antiscivolo. Le dimensioni universali lo rendono adatto ai sedili della maggior parte delle macchine, dalla Mini ai Suv. L'azienda fa sapere che è stato superato il test di resistenza alle alte temperature così da proteggere la sicurezza del cane e utilizzarlo al meglio.

Porta cellulare universale

Il porta cellulare della VANMASS è realizzato in materiale Pc+Abs: è super resistente e ha ottenuto la certificazione di sicurezza Cp65/REACH /RoHS oltre al numero di brevetto UE 006590790-003. Si installa facilmente sul cruscotto, il diametro della ventosa è passato a 69 mm (prima era 65 mm) e rivestito con adesivo PU che garantisce maggiore stabilità oltre a resistere in maniera migliore ai raggi Uv tant'é che è stato testato fino a 90°C ma sta benissimo anche al gelo fino a -40°C. Il porta cellulare viene fornito con il supporto di aspirazione e la clip per la presa d'aria: è stato ottimizzato sulla base dei feedback dei clienti ed è 5 volte più flessibile e stabile del suo precedessore.

Telo copriauto

Il telo per coprire la propria macchina fornito dalla Favoto, dalle dimensioni 400x165x155cm, è elastico e progettato soprattutto per piccole berline con una lunghezza compresa fra 370cm e 400cm. Pesa intorno 2,65 kg, praticamente il doppio più pesante rispetto ad altri teli copriauto ed è adatto per tutte le stagioni. C'è anche una custodia per conservare al meglio il telo quando non è utilizzato. È progettato per essere impermeabile all’acqua, resiste agli agenti atmosferici (non la grandine), ai raggi ultravioletti e all'inquinamento, il materiale di cui è composto non rovina la vernice dell'auto. L'azienda fa sapere che grazie a due nastri elastici sulla parte anteriori e quattro copie di nastri nylon ideati per le gomme, il telo resiste al meglio anche in caso di meteo molto ventoso.

