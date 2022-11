Echo Dot e le altre imperdibili offerte Smart Home di Amazon

Oggi poter trasformare la propria abitazione in una Smart Home super accessoriata è un obiettivo facilmente realizzabile, dotandosi dei migliori dispositivi tecnologici in grado di centralizzare e programmare diverse attività, dall’impianto di illuminazione al funzionamento degli elettrodomestici, dai sistemi di sicurezza alle attività di svago da compiere tra le mura domestiche.

In occasione del Black Friday di Amazon è possibile acquistare assistenti virtuali e altri device per la casa intelligente a prezzi mai visti prima, approfittando delle numerose offerte promosse sul sito per portarsi a casa i dispositivi Smart più utilizzati a prezzi ribassati.

Da Echo Dot alle videocamere di sicurezza, dallo schermo intelligente ai lettori multimediali e molto altro: ecco una selezione di accessori e device che possono realmente rendere la vita quotidiana ancora più semplice.

Blink Video Doorbell con integrazione Alexa

Blink Video Doorbell permette di vedere chi c’è alla porta d’ingresso di casa in ogni momento. È un dispositivo smart integrato con Alexa dotato di video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte, completo di audio bidirezionale e batteria di lunga durata. Grazie alle notifiche personalizzate, invia una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento o che un visitatore suona il campanello di casa. Ideale per qualsiasi abitazione, può essere utilizzato in modalità wireless o in collegamento con i fili del campanello. Scopri l’offerta su Amazon.

Nuovo Echo Dot modello 2022 con orologio

Il nuovo Echo Dot è l’altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa che offre un design elegante e un display LED migliorato, in grado di mostrare l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni e molto altro. Con l'aiuto di Alexa, inoltre, consente di controllare i dispositivi per la Smart Home compatibili. Il device di quinta generazione garantisce una migliore qualità dell’audio, con voci più nitide e bassi più profondi per ottenere un suono più avvolgente e ricco. Scopri l’offerta su Amazon.

Fire TV Cube lettore multimediale

Fire TV Cube è un lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa. Grazie al potentissimo processore hexa-core, offre un’esperienza di streaming in 4K, rapida e senza intoppi. È possibile trovare e selezionare i contenuti preferiti usando solo la voce, controllando anche la TV, soundbar e ricevitori A/V compatibili. È sufficiente interagire con Alexa attraverso l’altoparlante integrato, chiedendo ad esempio di consultare il meteo, spegnere le luci e molto altro. È compatibile con tutte le piattaforme di streaming: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri. Scopri l’offerta su Amazon.

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 aggiunge fino a 140 metri quadrati di copertura al sistema Wi-Fi mesh eero esistente. Gli Extender eero 6, infatti, utilizzano la potenza del Wi-Fi 6 per supportare velocità più elevate, aumentare l'efficienza della connessione Internet e ridurre la congestione sulla rete. La tecnologia TrueMesh, inoltre, permette di instradare il traffico in modo intelligente e ridurre le interruzioni della connessione. Grazie a eero Secure, infine, è possibile usufruire di strumenti essenziali come l'analisi delle minacce, delle avvertenze sui contenuti e il blocco degli annunci pubblicitari. Scopri l’offerta su Amazon.

Echo Show 8 modello 2019

Echo Show 8 è lo schermo intelligente che si connette ad Alexa per mostrare immagini nitide su uno schermo HD da 8”, offrendo un audio stereo potente. Consente di effettuare videochiamate e inviare messaggi, di godersi tutto l’intrattenimento possibile grazie ai comandi vocali e di gestire i dispositivi per la Smart Home, controllando con la voce i device compatibili (visualizzare immagini dalle telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato, solo per fare alcuni esempi). È anche possibile visionare i propri album fotografici e personalizzare la schermata iniziale, creando un routine mattutina per iniziare la giornata con il piede giusto. Scopri l’offerta su Amazon.

