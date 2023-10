Blocco auto Milano: cosa cambia dal 2024 e quali sono le zone coinvolte

La viabilità che interessa la città di Milano sta vivendo un profondo e radicale cambiamento, molto spesso oggetto di aspre critiche e discussioni da parte di chi quotidianamente affronta gli spostamenti in questa metropoli. Questi cambiamenti, molto probabilmente, sono destinati a diventare ancora più incisivi nel prossimo futuro, almeno stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal Sindaco, Giuseppe Sala.

Stop alle auto nel Quadrilatero della Moda

Lo scorso 19 ottobre, infatti, il Primo cittadino ha annunciato che entro il primo semestre 2024 in alcune vie del centro storico sarà vietata la circolazione delle auto. La zona di Milano interessata sarà quella del celebre Quadrilatero della Moda, ovvero le strade dove si concentra lo shopping di lusso della città, ma anche altre zone limitrofe. Durante un intervento a margine dell’evento "Il Verde e il Blu Festival", Sala ha dichiarato:

Noi vogliamo chiudere al traffico privato il centro di Milano entro il primo semestre del 2024. Perché lo facciamo? Perché la realtà cittadina è di shopping, ma puoi entrare con i taxi, con i mezzi pubblici. Iniziamo col centro, ma poi ci allargheremo.

Quali sono le strade di Milano dove non si potrà più circolare con l'auto

La proposta anticipata dal Sindaco sarà discussa dal Consiglio comunale entro i primi sei mesi del 2024 e riguarderà esclusivamente una porzione dell’Area C: parliamo della zona a traffico limitato che più o meno coincide con la "Cerchia dei Bastioni", ovvero la circonvallazione interna della città.

Come anticipato in precedenza, le strade che verranno chiuse al traffico privato saranno quelle del Quadrilatero della Moda che fa parte del Municipio 1 di Milano. Come è ben noto, in questa zona, in particolare nella celebre Via Monte Napoleone, troviamo numerosi negozi d'abbigliamento, spesso e volentieri specializzati in prodotti di lusso. La zona vietata alle automobili comprenderà fino a corso Giacomo Matteotti, via Case Rotte e via Alessandro Manzoni.

Chi potrà circolare nelle aree chiuse al traffico

La nuova zona off-limits alle auto sarà video-sorvegliata da un sistema di telecamere posizionate in corso Venezia, esattamente all’incrocio con Via Senato. I varchi monitoreranno il passaggio dei veicoli in transito e segnaleranno i veicoli non autorizzati che riceveranno una multa. L’accesso all’area interessata dal provvedimento sarà vietato a tutte le auto private, tranne i veicoli dei residenti e di tutti quelli che possiedono un box, oppure a tutti quegli utenti che accedono ad uno dei parcheggi a pagamento che si trovano in zona.

Obiettivi e critiche

L’obiettivo dichiarato del Sindaco è quello di ridurre il traffico e il parcheggio selvaggio dove si concentra lo shopping milanese, ma ovviamente non mancano i dubbi su eventuali e possibili congestionamenti delle aree limitrofe e c’è anche chi sostiene che questi provvedimenti potrebbero nuocere agli affari dei negozianti.