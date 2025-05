Bmw, ecco la nuova R 12 G/S

Ascolta ora 00:00 00:00

G/S, due lettere che nelle moto fanno la differenza. Soprattutto nelle moto BMW perché significano Gelände/Straße, ovvero fuoristrada e strada. Una doppia personalità che caratterizza anche la nuova R 12 G/S, pronta a tracciare altri sentieri a due ruote per gli appassionati dell’avventura.

”La storia di BMW nel mondo delle enduro affonda le radici nel 1980, quando la R 80 G/S rivoluzionò il concetto di motocicletta. Questa nuova R 12 G/S raccoglie quell'eredità, tra innovazione e tradizione, un binomio sempre vincente”, spiega Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia presentando il nuovo modello a Milano, accanto ad alcune due ruote storiche del marchio che hanno scritto la storia del motociclismo nei percorsi d’avventura estrema come la Parigi Dakar.

Design classico ispirato alla leggendaria antenata e tecnologie all’avanguardia, R 12 G/S rinnova, dunque, il mito delle enduro ridefinendo i confini tra strada e fuoristrada. Ruota anteriore da 21" e ruota posteriore da 17" fornita di serie (la ruota posteriore da 18" è disponibile come optional con il pacchetto Enduro Package Pro), monta il motore boxer raffreddato ad aria/olio, ha 1.170 cc di cilindrata, già adottato da numerosi modelli BMW, eroga 80 kW (109 CV) a 7.000 giri/min e ha una coppia massima di 115 Nm a 6.500 giri/min. È equipaggiata di serie con una sella monoposto piatta e lineare, ideale per la guida enduro, anche in piedi, ma l’opzione Pillion Package include una sella biposto per chi vuole condividere gli stessi percorsi almeno su strada. È inoltre dotata di serie di due occhielli in acciaio nel telaio posteriore, utilizzabili come punti di ancoraggio. Tra i tanti highlights ci sono le tre modalità di guida Rain, Road e Enduro, il Controllo Dinamico della Trazione che assicura un elevato livello di sicurezza alla guida durante le fasi di accelerazione e che può essere completamente disattivato durante l'utilizzo in fuoristrada.

È in questo perfetto equilibrio tra passato e futuro il design è vintage per la strumentazione circolare ma è dotato di una presa da 12 V sul lato destro per l’alimentazione di dispositivi aggiuntivi, ha faro anteriore, indicatori di direzione e spie di controllo a LED, mentre l’equipaggiamento opzionale Headlight Pro comprende anche il faro adattivo.

Il prezzo di BMW R12 G/S parte da 17.

900 euro per la versione base con verniciatura opaca Night Black per parafango anteriore, carenatura del cockpit, serbatoio carburante, coperchio airbox e parte posteriore, con sella nera e decalcomanie sul coperchio airbox.