BMW lancia la iX3 a Milano: la Neue Klasse debutta tra Rinascente e House of BMW

Per il debutto della nuova BMW iX3, primo modello della Neue Klasse in arrivo nelle concessionarie dal 7 marzo 2026, BMW Italia sceglie di uscire dai canali tradizionali e portare il racconto del prodotto nel cuore della città. L’obiettivo è trasformare il lancio in un’esperienza concreta, capace di mettere in relazione innovazione, design e coinvolgimento del pubblico. Nasce così un progetto di comunicazione esperienziale che, tra installazioni fisiche e contenuti digitali, accompagna il pubblico dentro la nuova visione della mobilità firmata BMW.

“L’Era Nascente” alla Rinascente Milano

Dal 24 febbraio al 9 marzo, la Rinascente Milano Piazza Duomo ospita “L’Era Nascente”, un percorso dedicato alla nuova era della mobilità. La scelta della location non è casuale: lo store rappresenta uno dei luoghi simbolo della città, punto d’incontro tra stile, sperimentazione e grande visibilità. In questo contesto, BMW Italia costruisce una presenza scenica pensata per intercettare un pubblico ampio e trasversale, trasformando uno spazio retail in una piattaforma narrativa per il brand.

Creatività, AI e linguaggio visivo del brand

In collaborazione con ServicePlan Italia, che ha curato concept e progetto creativo, e iProspect, responsabile della pianificazione media e della produzione, BMW ha trasformato le otto vetrine esterne e le scale mobili interne dello store in un’esperienza immersiva. Gli spazi sono stati vestiti con i colori del marchio bavarese e arricchiti dall’esposizione di elementi iconici del nuovo modello. A completare il racconto, video emozionali generati con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, pensati per mostrare come la tecnologia possa diventare espressione emotiva e non solo prestazione ingegneristica.

Il pop up interattivo e il coinvolgimento del pubblico

Il percorso culmina con un pop up interattivo al piano -1, dove i visitatori possono utilizzare un tool AI per plasmare la propria visione del futuro della mobilità. È qui che l’iniziativa cambia passo: da esperienza visiva a interazione diretta. Il pubblico non è più soltanto spettatore, ma parte attiva di una narrazione che punta a rendere tangibile il concetto di innovazione, creando un contatto più personale con il linguaggio e i valori della Neue Klasse.

Dalla città alla House of BMW

L’esperienza prosegue alla House of BMW, all’interno di Palazzo Borromeo d’Adda in via Manzoni 41 a Milano, dove sarà possibile scoprire dal vivo la nuova BMW iX3 e approfondirne caratteristiche, design e soluzioni tecnologiche.