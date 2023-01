BMW M3 CS, nuova edizione da ben 550 CV e 300 km/h, in serie limitata

Il 26 gennaio, BMW ha rilasciato le immagini e le caratteristiche di nuova BMW M3 CS, l’ultima versione sportiva delle celebre berlina della divisione M. Più potente, cattiva, leggera e costosa (ovviamente), pernsata per chi non scende a compromessi. Tantissime appendici aerodinamiche e componenti estetiche in carbonio, per renderla decisamente più incisiva dell’M3 standard.

L’obiettivo di BMW è produrre una versione specifica per chi desidera maggiori performance, valorizzando il prodotto con una tiratura limitata, sebbene non si sappia ancora il numero degli esmeplari previsti. Non ancora noto nemmeno il prezzo, ma la produzione sarà avviata a partire da marzo 2023.

Potenza e leggerezza

Da buona tradizione BMW M, la versione CS punta soprattutto su due aspetti: potenza e leggerezza. Non passa però in secondo piano nemmeno l’aerodinamica così come alcuni affinamenti telaistici e all’assetto, per renderla ancor più concentrata e affilata su strada. Tornando alla potenza, il celebre sei cilindri in linea 3.0 biturbo S58 ha beneficiato di una maggior pressione di sovralimentazione, da 1,7 a 2,1 bar, un valore notevole per un’auto stradale. La potenza così sale da 510 CV della M3 Competition a 550 CV e 650 Nm di coppia. Sarà equipaggiata con la sola trazione integrale xDrive ad alte prestaizoni, con differenziale Active M, interamente regolabile elettricamente per poter diventare anche una RWD all’occorrenza. Riviste anche altre componenti del blocco, con rinforzi su bielle, albero a gomiti forgiato come per le teste dei cilindri e altre migliorie, grazie all’esperienza acquisita con il campionato DTM, vinto nel 2022 con l’M4 GT3.

Gli ammortizzatori a controllo elettronico hanno una taratura specifica, oltre a barre antirollio più rigide e leggere. Diventa così più precisa e stabile alle alte andature, assicurando una migliore risposta allo sterzo e maneggevolezza in pista. Di serie sono stati scelti pneumatici semi-slick da 19” all’anteriore e da 20” al posteriore (Michelin Pilot Sport Cup 2), con nuovi cerchi in lega leggera dal design specifico, simile ai famosi “666” del marchio bavarese.

Carbonio a profusione

Se siete amanti delle finiture in fibra di carbonio, l’M3 CS è l’auto giusta per voi. Se già non bastassero gli interni altamente sportivi della M3 Competition, con sedili M Carbon a guscio in carbonio e inserti in materiale pregiato, con questa versione si tocca proprio l’aipce dell’esclusività. Sempre in carbonio è realizzato anche l’intero pannello del cofano motore, il tetto, le calotte degli specchietti, l’ala posteriore, lo splitter e l’estrattore, oltre ad altre componenti interne. Anche lo scarico è stato alleggerito di 4 kg, con un nuovo sistema in titanio. Il peso scende così di circa 34 kg, per una massa di 1.776 kg (di certo non una piuma) mentre riguardo alle prestazioni sappiamo che sarà in grado di bruciare lo 0-100 km/h in soli 3,2 secondi, per una velocità massima limitata a 302 km/h.