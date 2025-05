Bmw, Massimiliano Di Silvestre: "A Villa d'Este per unire innovazione alla tradizione"

Per il presidente e ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, quello che si svolgerà dal 23 al 25 maggio prossimi sarà il suo quarto Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, ormai prossimo alla celebrazione del centenario nel 2029.

Presidente Di Silvestre, un evento di portata mondiale, quello in programma dal 1929 in uno scenario unico e prestigioso, con Bmw da anni al suo fianco: dal 1999, come patrocinatore, e dal 2005, attraverso Bmw Group Classic nel ruolo di organizzatore insieme al Grand Hotel Villa d’Este.

«Sì, sono al mio quarto anno di presenza a capo di Bmw Italia. Si tratta di una piattaforma straordinaria che ribadisce ogni anno quel concetto base che mette in relazione passato, presente e futuro; tradizione, innovazione e digitalizzazione. Il nostro brand è molto orientato all’innovazione, non solo tecnologica, ma anche a livello di design e di modi di vivere l’auto sia da parte di chi guida sia da parte del passeggero».

Il 2025, tra l’altro coincide con due importanti anniversari. Ricordiamoli.

«Il 2025 coincide con i 70 anni della nostra Isetta, primo modello che ha rappresentato il concetto di mobilità urbana. e che avete visto esposta nel cortile della "House of Bmw" in via Manzoni, a Milano, accanto alla M3 CS Touring, ultima nata in chiave sportiva. La serie M ha contribuito moltissimo a segnare la leadership di Bmw sul mercato italiano. Innovazione, inoltre, si sposa "Bmw Art Car", una collezione unica collezione, un vero patrimonio di auto che sono opere d’arte. Sempre il 2025 rappresenta i 50 anni di questa di "Bmw Art Car" che celebreremo all’ADI Design Museum di Milano con 20 dipinti di livree Bmw realizzate da artisti del passato e contemporanei. Arte, tecnologia e automobili insieme, dunque, nel caso specifico».

Le sorprese che avete riservato per il Concorso di Eleganza 2025?

«A Villa d’Este sarà possibile ammirare l’opera dell’artista fiorentino Sandro Chia: una Bmw Serie 3 Coupé che ha gareggiato in un campionato GT. Lo scorso anno abbiamo presentato la Bmw Skytop che unisce elementi di lusso classici alla precisione artigianale, una sportiva a due posti prodotta in serie limitatissima. Quest’anno chi ci sarà avrà modo di toccare con mano una moto molto rivoluzionaria e una due posti tutta da scoprire».

L’asse tra Villa d’Este e Bmw continua a si rafforza.

«Questa lunga partnership consolida i valori del brand: la storia, infatti, si eredita avendola vissuta e avendola scritta. Il Concorso d’Eleganza serve a consolidare il nostro brand e i suoi valori».

Intanto, sarete presenti anche in occasione degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Mostrerete anche un concept dove tutte le informazioni utili per il guidatore vengono proiettate sul parabrezza. Di fatto, addio cruscotto.

«Certo, gli Internazionali di tennis identificano un’altra piattaforma straordinaria che vede il nostro brand basarsi sui valori sportivi. Il contesto rappresenta, poi, l’occasione per celebrare il successo dei tennisti italiani con sette di loro tra i primi 50 al mondo, incluso il numero uno Jannik Sinner. Saremo a Roma portando il concetto della nostra "House of Bmw" dopo averlo consolidato a Milano. Sveleremo, nell'occasione, la Bmw iX completamente rinnovata che oggi esprime un'autonomia di oltre 700 chilometri. Durante le semifinali e le finali avremo, quindi, il piacere di condividere con il pubblico i primi due concept della nuova piattaforma Neue Klasse: quella che sarà la futura iX3 e una tre volumi. Il cruscotto? Ci sarà un’interpretazione innovativa».

I dati di vendita in Italia nel primo quadrimestre premiano Bmw e Mini: ad aprile crescita complessiva pari all’8,2% e da gennaio pari al 4,3%. Per Bmw +6,1% e per Mini +18,9% il mese scorso, rispettivamente +4,8% e +1,4% nei quattro mesi.

«In Italia siamo leader e lo siamo stati nel 2024 su tutti i canali di vendita. Nel 2025 siamo entrati all’insegna della continuità e in una posizione di leadership su tutti i canali di vendita, rispetto ai concorrenti tradizionali e alle motorizzazioni elettrificate. Il parametro che ci piace di più condividere con la nostra rete Bmw, Mini e Bmw Motorrad, costituita da imprenditori straordinari, riguarda la vera capacità di affascinare i clienti e di arrivare prima degli altri L’ambizione è di migliorarci ancora».

Mini, intanto ripropone le motorizzazioni endotermiche.

«Certo, The power of choice è il nostro motto. Tutte le motorizzazioni sono utili a garantire un’offerta di mobilità verticale e in linea con le aspettative dei nostri clienti».

Le novità in cantiere per questo 2025?

«Siamo partiti consolidando la presentazione della X3, modello di punta di Bmw e disponibile in tutte le tecnologie tranne quella elettrica che arriverà con la Neue Klasse. Siamo in fase di presentazione della iX, molto più di un restyling; di fatto, è un modello nuovo in tutto con motorizzazioni elettriche a elevata autonomia. Quindi, la M3 CS Touring. A settembre, in occasione del Salone di Monaco, ci sarà la nuova iX3».

Bmw Italia e il sociale: un impegno che continua tra cultura e iniziative che guardano al prossimo.

«Per la cultura ricordo le nostre iniziative con il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di

Roma e con la Fondazione Brera. Nel sociale andiamo avanti con tutte le nostre attività e ci sarà qualcosa di nuovo. Il nostro fine è quello di restituire valore alla società, la stessa che ci attribuisce tanta fiducia».