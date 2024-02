BMW X3, perché sceglierla e perché no?

Non un semplice e banale SUV, la BMW X3 è un SAV (Sports Activity Vehicle) tecnologico, sportivo e di successo dal look moderno che trasmette sicurezza.

La BMW X3 si caratterizza per la griglia anteriore e a doppio rene ridisegnata e per i fari smussati di circa dieci millimetri rispetto alla precedente generazione. Il tutto contribuisce a rendere il volto della tedesca decisamente più accattivante rispetto al passato.

I gruppi ottici anteriori sono dotati di tecnologia Full LED di serie, a richiesta sono disponibili quelli adattivi con funzione Matrix e anche i BMW Laser Light con portata fino a 650 metri, una tecnologia che rende la BMW X3 un SAV premium pur se di segmento medio.

Anche nella zona posteriore la X3 si distingue per uno stile sobrio dove le luci hanno un aspetto più deciso con gli indicatori di direzione integrati. La protezione sottoscocca di nuova concezione è completamente verniciata e contribuisce ad aumentare l’efficienza aerodinamica. I terminali di scarico sono incassati, più grandi e sportivi.

Pacchetto sportivo M Performance

Una griglia anteriore impreziosita da doppie barre in nero lucido con logo M. Specifiche in presenza del pacchetto M Performance anche le calotte specchi retrovisori esterni in nero lucido, i terminali di scarico free-from in cromo nero ed i cerchi in lega leggera M da 20 pollici a doppi raggi con pneumatici a sezione differenziata (245/45 R20 all’anteriore e 275/40 R20 al retro) sono disponibili sulla M40i e M40d.

Undici le tinte carrozzeria disponibili sulla X3, in occasione del restyling del SUV tedesco, aggiornamento avvenuto nel 2021, diverse le colorazioni inedite disponibili, dalla vernice metallizzata Skyscraper Grey alla M Broklyn Grey fino alle vernici BMW Individual Aventurine Red e Tanzanite Blue.

Interni

Un Control Display con schermo da 10,25 pollici (optional quello da 12,3”), la X3 adotta di serie i sedili sportivi con rivestimento in Sensatec di nuova generazione e climatizzatore automatico con controllo a 3 zone.

Nonostante sia ampia la possibilità di personalizzazione, la lista degli optional è stata ridotta del 30%.

Il pulsante di avviamento è posizionato lungo la console centrale, così come i pulsanti relativi al sistema start/stop, freno di stazionamento elettrico, controllo della velocità in discesa e modalità di guida accessibili tramite BMW Controller. Nuova anche la leva del cambio, più ergonomica e compatta.

Il cambio Steptronic a 8 rapporti è disponibile sull’intera gamma. La X3 M40i e la X3 M40d hanno in dotazione questa tipologia di trasmissione e includono i paddle al volante con Launch Control.

BMW Driving Assistant Professional e BMW Live Cockpit Plus

Un SAV sicuro e intraprendente in grado di accompagnare pilota e passeggeri in qualsiasi situazione e condizione di marcia, merito di un’elettronica particolarmente evoluta. Per la prima volta sulla BMW X3 è disponibile il Driving Assistant Professional che offre al guidatore un aiuto nelle situazioni in cui ha bisogno di assistenza.

L’Active Cruise Control include l’assistente alla corsia di emergenza e il mantenimento di corsia.

La visualizzazione 3D dell’Assisted View fornisce attraverso utili indicazioni proiettate nel quadro strumenti, una panoramica di ciò che accade attorno alla vettura.

Sulla X3 è offerto di serie il BMW Live Cockpit Plus che comprende un display da 10,25 pollici, il Touch Cntroller e il quadro strumenti Black Panel con display a colori da 5,1 pollici.

A richiesta è possibile ottenere il BMW Live Cockpit Professional che include un quadro strumenti ad alta risoluzione e un Control Display con schermo da 12,3 pollici.

Perché sceglierla

La BMW X3 è disponibile con tre motori diesel e tre propulsori benzina, con potenze comprese tra i 184 e i 360 cavalli (ad esclusione della M da 510 cavalli).

Un SUV che rispetto alla sorella più piccola, la X1, offre maggior spazio, comfort e prestigio e che consente un’ampia possibilità di personalizzazione.

Dal pacchetto M Performance fino al BMW Live Cockpt Professional è possibile cucirsi su misura il SUV tedesco, adattandolo ai propri gusti ed esigenze, conferendogli una connotazione più sportiva o tecnologica.

Ha un look discreto e le giuste dimensioni per essere utilizzato in città ma anche in occasione di lunghi viaggi, in questa occasione la BMW X3 svela la sua connotazione premium, perché pur non avvicinandosi per prestigio ed esclusività alla serie X5 e X6, rappresenta il giusto compromesso tra un SUV urbano e uno Sport Utility Vehicle più impegnativo.

Le motorizzazioni diesel hanno potenza da vendere e consumi ridotti, il cambio steptronic a 8 rapporti è un fulmine per velocità di cambiata (modalità Sport) ma anche per dolcezza di innesti, una delle trasmissioni più valide ed efficienti in assoluto.

Perché non sceglierla

La X3 è stata sottoposta a un restyling completo nel 2021, tra qualche mese o al massimo entro il prossimo anno arriverà la nuova generazione che sicuramente proporrà maggiore tecnologia, sostenibilità e sicurezza.

Pur se dotata di una serie di accessori e sistemi di sicurezza di alto livello, per cucirsi addosso una X3 occorre attingere al lungo listino di accessori, inevitabilmente il prezzo sale, scavalcando segmento di mercato e rasentando, in presenza di una versione ottimamente accessoriata, anche la fascia X4.

Prezzo non popolare e DNA sportivo sono gli unici due aspetti da prendere in considerazione. Sul primo fattore, basta accontentarsi della dotazione di serie, sull’esuberanza tecnica e motoristica della X3, bisogna o amarla o cambiare scelta!

L’assetto piuttosto rigido e uno spazio interno non in linea con le dimensioni esterne della vettura sono il prezzo da pagare in favore di una sportività ben evidente, tanto alla vista quanto alla guida.