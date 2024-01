Nuova BMW M4: fino a 530 cavalli per il sei cilindri biturbo

La nuova BMW M4 Coupé e Cabrio è più potente, veloce ed efficiente.

Tre livelli di potenza per il sei cilindri biturbo capace di sprigionare nella sua configurazione più spinta fino a 530 cavalli (pacchetto M xDrive). La nuova BMW M4 sarà prodotta nello stabilimento di Dingolfing, l’avvio della produzione partirà da marzo 2024.

Il model year 2024 della M4 Coupé e M4 Cabrio ha tutti i presupposti per continuare a essere apprezzata sui mercati automobilistici internazionali, dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Germania al Regno Unito, la M4 è leader nel segmento delle medie premium ad alte prestazioni.

Motore

Un sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo, un motore preso in prestito dal mondo delle corse automobilistiche e che si caratterizza per una serie di peculiarità tecniche tra cui:

albero motore forgiato

canne dei cilindri con rivestimento in ferro

testata realizzata con stampa 3D

sistema di raffreddamento ottimizzato per la pista.

Due turbocompressori mono scroll, ciascuno dei quali alimenta tre cilindri con aria compressa, il sistema di iniezione a benzina High Precision Injection funziona a una pressione massima di 350 bar, il controllo variabile delle valvole Valvetronic e quello degli alberi a camme Double Vanos completano un pacchetto tecnologico da supercar.

La nuova BMW M4 Competition Coupé M xDrive e la nuova M4 Competition Cabrio M xDrive raggiungono ora una potenza massima di 530 cavalli / 390 kW contro i 510 CV / 373 kW della precedente generazione.

Migliora anche la coppia massima che raggiunge quota 650 Nm, quest’ultima disponibile in un intervallo di regime esteso tra i 2.750 e i 5.730 giri al minuto.

Prestazioni

Nel classico 0 - 100 km/h la nuova BMW M4 Competition Coupé con M xDrive impiega 3,5 secondi (0,2 secondi in più per la nuova M4 Competition Cabrio con M xDrive).

La velocità massima raggiungibile per tutte le varianti della nuova BMW M4 Coupé e BMW M4 Cabrio è di 155 miglia orarie, in presenza dell’M Driver’s Package (opzionale) è di 174 mph (280 km/h).

Trasmissione

Testata sul circuito nord del Nurburgring, la sportiva tedesca si rivela maneggevole anche nell’utilizzo quotidiano, la presenza del sistema di controllo di stabilità DSC e la modalità M Dynamic che limita lo slittamento delle ruote (10 i livelli selezionabili), sono dei plus tecnologici che contribuiscono ad aumentare la sicurezza di guida anche in presenza di asfalto e fondi a bassa aderenza.

L’M Traction Control disponibile a richiesta sulla M4 Coupé e di serie su tutti i modelli Competition consente al pilota di sfruttare tutto il potenziale della vettura in pista.

L’M Lap Timer e l’M Drift Analyser permettono di memorizzare i tempi realizzati in circuito.

Il cambio manuale a 6 rapporti è disponibile in alternativa alla trasmissione automatica M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic, la versione più potente della nuova BMW M4 è abbinata alla trazione integrale intelligente M xDrive che si avvale di un differenziale attivo M completamente variabile per migliorare l’aderenza e la stabilità in curva.

Attraverso il menù di configurazione, il guidatore può selezionare oltre alla modalità predefinita 4WD, quella 4WD Sport, dove una maggiore quantità di coppia viene inviata all’asse posteriore.

Disattivando il DSC, la trazione è posteriore.

I dischi freni carboceramici M sono disponibili a richiesta. Di serie la M4 Coupé e la M4 Competition Coupé sono dotate di serie di cerchi in lega forgiati M da 18 pollici all’anteriore e 19 pollici al posteriore, con l’M xDrive sono da 19” all’anteriore e 20” al posteriore.

Tecnologia laser

Sono stati ridisegnati i fari, sia gli anabbaglianti che gli anabbaglianti di serie sono a LED e racchiusi nello stesso modulo, due unità LED verticali, ciascuno a forma di freccia, assumono ora la funzione di luci di marcia diurne, di posizione e di indicatori di direzione.

Optional i fari adattivi a LED con abbagliante a matrice antiriflesso, tecnologia riconoscibile per gli inserti blu presenti all’interno dei gruppi ottici anteriori. Nuovi anche i fari posteriori a LED.

In nero lucido sono rifiniti il logo BMW e il logo M sui modelli Competition, le grafiche M design sono opzionali per il cofano e baule posteriore.

Interni

Novità anche per le finiture interne, nuovo è il design del volante in pelle M con comandi multifunzioni, i due pulsanti M e le palette del cambio sui modelli Competition trasmettono al guidatore un maggior feeling.

La marcatura centrale rossa a ore 12 sottolinea il carattere racing della vettura. Per la prima volta è disponibile il volante M Alcantara.

L’allestimento del cockpit specifico M comprende il pulsante rosso Start/Stop, il BMW iDrive Controller e i pulsanti Setup e M Mode.

I sedili sportivi M sono di serie e dotati di regolazioni elettriche, l’allestimento standard prevede rivestimenti in pelle Merino, optional i sedili M carbon che consentono di ridurre il peso di 9,6 kg rispetto ai sedili sportivi di serie grazie all’utilizzo di CRP (fibra di carbonio) per gli elementi strutturali dello schienale e del sedile.

Pack M Carbon e M Race Track

Un’auto sportiva ad altissime prestazioni che può essere completamente personalizzata accedendo ai numerosi pacchetti disponibili nel folto e lungo listino accessori.

Il pacchetto esterno M Carbon comprende le prese aria anteriori, il diffusore posteriore, le calotte specchi retrovisori esterni e spoiler posteriore in CFP, mentre l’M Race Track comprende i dischi carbo-ceramici M Carbon, i sedili M Carbon e i rivestimenti interni in fibra di carbonio High Glass (-25 kg).

I BMW Performance Parts offrono un ulteriore opzione di personalizzazione che comprende i cerchi forgiati M Performance con bloccaggio centrale, le finiture del volante e i tappetini M Performance.