Bonus colonnine elettriche: ecco come funziona

Da poco più di 24 ore è possibile presentare la domanda per richiedere il " Bonus colonnine domestiche 2023 ", la misura prevista dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si rivolge ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 e fino al 23 novembre hanno comprato e installato le colonnine per ricaricare i veicoli elettrici.

A quanto ammonta il bonus

Come spiega il ministero, il bonus è pari " all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture" sia per le colonnine che per i "wall box" e non può superare i 1.500 euro per i privati e ottomila euro per gli edifici condominiali. In totale per l'anno in corso sono previsti 40 milioni di euro a disposizione. Le domande per ottenere il contributo possono essere inoltrare dalle ore 12.00 del 9 novembre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023 usando la piattaforma informatica che si trova online che viene gestita da Invitalia per conto del Ministero. Ma non è tutto perché, per la richiesta, si potrà accedere tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) oppure tramite il Cns, la Carta nazionale dei servizi.

Come fare domanda

Una volta dentro alla propria area riservata bisognerà seguire le linee guida per la corretta compilazione del modulo elettronico: il secondo passaggio dopo l'accesso riguarda la scelta dell'incentivo sul quale presentare domanda oppure chiedere più informazioni grazie al servizio "Parla con me". Il terzo passaggio riguarda l'opzione "Colonnine domestiche" che si dovrà spuntare scegliendo il menu a discesa e compilando la domanda in tutte le parti. " Il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva", spiega il ministero. Sotto la voce "Modulistica" viene spiegato agli utenti che non saranno ammesse domande inoltratre in maniera diversa da quanto richiesto. " La concessione del contributo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande, attraverso un provvedimento cumulativo (comprensivo degli elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni)" .

Tutte le informazioni utili

Oltre al modulo online chi volesse un supporto telefonico può chiamare il numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). Esiste anche l'apposita sezione relativa alle Faq (risposte alle domande frequenti) che chiarisce punto per punto quali sono le maggiori domande da chi richiede un bonus per colonnine elettriche.