Bosch e le sue innovazioni tecnologiche a EICMA 2023

Il mondo della mobilità sta mutando i suoi paradigmi e lo stesso accade con le due ruote. Dopo aver provveduto a rendere più sicura la guida per i motociclisti con il Motorcycle Stability Control (MSC), Bosch mette in campo ulteriori innovazioni tecnologiche. Con gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e le soluzioni di elettrificazione e connettività smart, la grande azienda di orgine tedesca procede a passo spedito. Esiste il potenziale per ottenere risultati mirabolanti con le soluzioni software, che stanno assumendo un ruolo rilevante anche nel mercato delle moto.

La crescita nel settore del due ruote

Dal 2019 al 2023, le vendite della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch sono cresciute in media dell'8%, nonostante la sfavorevole situazione mondiale. Nello stesso periodo, la crescita media nel mercato globale delle moto si è fermata all'1-2%. Oggi Bosch conta un totale di circa 500 collaboratori in tutto il mondo, impegnati a sviluppare idee d'avanguardia e soluzioni per le moto, i quad e le motoslitte di oggi e di domani, un numero che è triplicato rispetto al 2016.

Soluzioni on demand per i costruttori di moto

Le funzioni on-demand, tanto presenti nell'automotive, stanno crescendo anche nel mercato delle due ruote. Bosch offre tutte le sue competenze, sviluppando soluzioni che coniugano progresso tecnologico e piacere di guida. Le scelte software dell'azienda teutonica garantiscono ai motociclisti di installare nuove funzioni, anche dopo l'acquisto del veicolo. È possibile aggiungere on-demand modalità di guida speciali o avanzate, sia per la pista sia per l'off-road e funzioni comfort per i lunghi viaggi. Per installare gli upgrade il motociclista deve scaricare il software tramite smartphone sull'app della casa costruttrice, applicando alla moto le nuove funzioni.

Per i produttori, questa scelta è presentabile anche alle moto elettriche. Per fare un esempio, l'accelerazione alle diverse velocità può essere impostata o rimossa a seconda dei requisiti della nazione o del tipo di patente del fruitore. Con la medesima architettura funzionale Bosch permette aggiornamenti del software over-the-air, che si possono scaricare dal cloud attraverso un'app sullo smartphone del motociclista e caricare sulla moto o sul veicolo powersport.

Gli hardware su cui sta lavorando Bosch

Per quanto riguarda gli hardware, l'azienda si sta impegnando in nuovi sviluppi per la gestione motore efficiente per i sistemi a combustione interna, oltre che a soluzioni per le propulsioni alla spina. Entro il 2026, Bosch ha come obiettivo quello di generare un fatturato di 6 miliardi di euro dal settore dell'elettromobilità anche grazie al contributo nella business unit Two-Wheeler & Powersports. "In particolare nei Paesi asiatici, dove le due ruote sono spesso la colonna portante della mobilità, l'elettrificazione può contribuire a realizzare importanti miglioramenti della qualità dell'aria e della vita", ha dichiarato Liersch.

Se fino ad ora la propulsione elettrica ha interessato le classi di potenza più basse, fino a 3 kW, Bosch adesso cerca nuovi tragitti. La sua propulsione elettrica integrata da 6 kW coniuga il piacere di guida all'uso quotidiano. Ne ha parlato sempre Liersch: "La produzione del nuovo motore Bosch da 6 kW inizierà nel 2025 e permetterà alle case costruttrici di elettrificare i segmenti delle due ruote che finora tendevano a utilizzare esclusivamente la tecnologia del motore a combustione. Questo ci permette di soddisfare la domanda per la mobilità cittadina, ma anche il desiderio di guidare una moto al di fuori dei centri urbani".

La soluzione 2 in 1 di Bosch offre un concept di gestione motore integrato con il controllo del veicolo e un inverter. La soluzione one-box, con il suo design compatto fa spazio alla batteria nel veicolo, in modo analogo all'e-axle Bosch per le autovetture. Il motore ha un concept di raffreddamento passivo: la propulsione è raffreddata da un flusso d'aria invece che da un complesso sistema di raffreddamento ad acqua. Queste caratteristiche consentono alle case costruttrici che scelgono il nuovo motore elettrico Bosch di risparmiare sui costi di sistema.