Bosch Sensortec punta sui giovani del Politecnico di Milano

Il futuro è strettamente legato al successo dei giovani talenti di oggi. Per questo motivo, Bosch Sensortec ha scelto di investire e puntare sugli studenti più promettenti del Politecnico di Milano, tramite una nuova collaborazione stretta tra il colosso tedesco e il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) dell’università del capoluogo lombardo.

Bosch Italia supporta gli studenti del NECSTLab

La divisione italiana di Bosch, nello specifico, ha infatti deciso di supportare gli studenti del NECSTLab (Novel, Emerging Computing System Technologies Laboratory), il laboratorio in cui ricerca e didattica si fondono con l’obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di lavorare su lavori concreti (dalla fase di progettazione a quella di sviluppo e realizzazione).

Progetto “Dall’idea ai prototipi: Hack the NECSTCamp”

Questo impegno da parte di Bosch ha fatto sì che dal 23 ottobre al 19 dicembre 2023 gli studenti saranno impegnati nel progetto denominato “Dall’idea ai prototipi: Hack the NECSTCamp”. Si tratta di una vera e propria “maratona creativa” che fa parte dell’iniziativa portata avanti dal Politecnico di Milano "Passion in action". Parliamo quindi di un insieme di attività didattiche che puntano ad incrementare e alimentare lo sviluppo di competenze trasversali degli studenti. In questo modo, questi ultimi possono arricchire il proprio bagaglio personale, culturale e professionale in modo da essere pronti per il mondo accademico e del lavoro.

15 boards Arduino Nicla Sense a disposizione

Ricordiamo che Bosch Sensortec è leader tecnologico nel campo della progettazione e della realizzazione di sistemi microelettromeccanici (MEMS) dedicate a tutte quelle applicazioni utilizzate sia in campo consumer che automotive. Bosch Sensortec metterà a disposizione degli studenti partecipanti ben 15 boards Arduino Nicla Sense Me che potranno essere utilizzati per sviluppare i vari progetti in cantiere.

Riccardo Campagna

Riccardo Campagna, Responsabile della divisione Sensortec di Bosch Italia ha dichiarato:

Seguire gli studenti nel loro percorso di formazione e coinvolgerli in attività concrete come quelle proposte dal Politecnico di Milano, ci consente da una parte di supportarli con le nostre competenze e dall’altra di entrare in contatto con talenti che possano essere alla base di future collaborazioni di ricerca.

Come si svolge la sfida

Nella prima fase di questa iniziativa, in seguito a lezioni propedeutiche alla competizione, i team avranno solo 48 ore di tempo per sfidarsi e dimostrare di avere le carte in regola per poter realizzare il proprio progetto. Nella seconda fase, invece, i 4 team selezionati potranno lavorare al NECSTLab, utilizzando il supporto di esperti del settore che li aiuteranno nella fase finale dello sviluppo del proprio prototipo. Il team vincitore avrà la possibilità di volare nella Silicon Valley in occasione del NECST Group Conference annuale per presentare il suo progetto.