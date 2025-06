Brembo al cinema: la tecnologia italiana protagonista di F1 The Movie. Una strategia che unisce motori, storytelling e visione globale

Brembo compie un salto fuori dai circuiti per approdare sul grande schermo, portando con sé mezzo secolo di innovazione, ingegneria e leadership nel Motorsport. L’azienda bergamasca, già fornitrice ufficiale dei sistemi frenanti per tutti i team di Formula 1, è stata selezionata come partner tecnico ufficiale di F1 The Movie, la superproduzione di Apple Original Films diretta da Joseph Kosinski e interpretata da Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Una pellicola attesissima, che uscirà nelle sale internazionali il 25 giugno e in Nord America il 27, promettendo di ridefinire il modo in cui il cinema racconta le corse.

Brand extension

Per Brembo questa è una vera e propria operazione di brand extension. L’integrazione tra alta tecnologia e narrazione cinematografica si trasforma in un potente strumento di posizionamento strategico, pensato per rafforzare la percezione del marchio su scala globale, intercettando nuovi pubblici e consolidando la sua immagine anche fuori dal perimetro tecnico e sportivo. Un’operazione in linea con le dinamiche della nuova “economia dell’immaginario”, dove la capacità di raccontare – oltre che performare – diventa un asset competitivo.

Il film

Nel film, ambientato nel mondo della Formula 1, Brembo ha fornito l’intero sistema frenante per la monoposto del team immaginario APXGP, costruita con criteri ingegneristici reali e sottoposta alle stesse sollecitazioni di una vettura da gara. Le scene sono state girate durante weekend veri del Mondiale 2024, con stuntman e attori – tra cui lo stesso Pitt – sottoposti a decelerazioni superiori a 4G. A renderlo possibile, proprio i freni sviluppati da Brembo, frutto di uno studio accurato sulle condizioni dinamiche dell’auto, dalla distribuzione dei pesi al bilanciamento aerodinamico, fino all’aderenza degli pneumatici. “Fornire l’auto APXGP per F1 The Movie è stata una sfida unica e un onore", ha spiegato Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer di Brembo. “Non c’è parte di un veicolo che richieda maggiore fiducia di quanto necessitino i freni. E i migliori piloti si affidano a Brembo: su strada, in pista e ora anche sul grande schermo”.

Il progetto

La partecipazione dell’azienda al progetto cinematografico coincide con una ricorrenza storica: il 50° anniversario dell’ingresso in Formula 1, avvenuto nel 1975 con la Scuderia Ferrari. Da allora, Brembo ha accompagnato i principali team verso oltre 700 titoli nel Motorsport e più di 500 vittorie in Formula 1, diventando un riferimento globale nell’ambito della frenata ad alte prestazioni. Oggi l’azienda è presente in 15 Paesi con stabilimenti, centri di ricerca e filiali commerciali, e rappresenta un modello industriale italiano ad altissimo contenuto tecnologico. Il progetto cinematografico non è solo celebrazione, ma anche opportunità.

L’intervento di Brembo nella realizzazione dell’auto di scena APXGP non si è limitato alla fornitura: gli ingegneri dell’azienda hanno lavorato a stretto contatto con la produzione per adattare il sistema frenante alle esigenze uniche del set, garantendo performance reali anche in un contesto simulato. Una sinergia tra industria e creatività che riflette un trend crescente: la contaminazione tra settori apparentemente distanti ma uniti dal valore dell’innovazione.