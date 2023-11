Brembo e le sue ultime innovazioni a EICMA 2023

EICMA è la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote, coniugato in tutte le sue forme. La ciclistica, la sicurezza, sono pardigmi fondamentali per lo sviluppo di ogni motocicletta, e questo Brembo lo sa bene, perché è un'azienda leader nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni. Sotto ai riflettori della kermesse meneghina, la grande realtà di Bergamo ha presentato al pubblico la sua ultima innovazione chiamata HYPURE, ma non è l'unica perché c'è spazio anche per le pinze GP4-MotoGP.

La nuova pinza Hypure di Brembo

Concepita per le moto ad alte performance, la nuova pinza freno di primo equipaggiamento è contraddistinta da un design innovativo e da un livello di prestazioni molto elevato. Grazie al suo design asimmetrico, ottiene un'importante riduzione di peso del 10% rispetto alla pinza di riferimento per la medesima applicazione, rendendo HYPURE il componente più leggero della sua categoria. Questa caratteristica non ne compromette la rigidità, che rimane altissima, migliorando però la maneggevolezza e dando ai piloti un significativo aumento della competitività. Le avanzate capacità di scambio termico di HYPURE garantiscono prestazioni di frenata costanti, consentendo ai centauri di andare oltre i propri limiti in totale fiducia. L'esclusivo sistema molla/pastiglia/perno, caratterizzato da un design brevettato e da una superficie di appoggio appositamente collocata tra pinza e pastiglia, riduce al minimo la coppia residua. Questo rende HYPURE non solo più efficace, ma anche più attenta all’ambiente rispetto alle soluzioni precedenti.

Il nome scelto riflette lo spirito innovativo di Brembo, fondendo "HYPER" e "PURE". Questa denominazione evocativa unisce uno spirito moderno e un'essenza adrenalinica, mixando alla meglio delle prestazioni ineguagliabili con un design puro, caratterizzato da linee pulite e razionali, con finitura ossidata in modo naturale. In linea con la più recente filosofia progettuale di Brembo, HYPURE offre un design dirompente e asimmetrico, che coniuga in modo naturale funzionalità e bellezza. Questo prodotto è un vero e proprio ambasciatore dell'identità unica dell'azienda. Infine, le prestazioni di HYPURE promettono un'esperienza entusiasmante per i motociclisti, sia su pista sia su strada.

GP4-MotoGP, dal Motomondiale all'uso stradale

La GP4-MotoGP offre prestazioni eccezionali, grazie allo scorrimento obliquo delle pastiglie, tipico delle pinze della MotoGP, che consente una maggiore potenza frenante a parità di forza applicata sulla leva. Inoltre, possiede un maggiore effetto anti-drag, grazie al rilascio istantaneo delle pastiglie e alla conseguente minore usura delle stesse. Una certa attenzione è stata posta all'introduzione di alette di ventilazione sul corpo esterno della pinza e sui nuovi pistoni da corsa, caratteristiche che migliorano lo scambio termico dell'impianto frenante, contribuendo al suo raffreddamento. Ciò avviene grazie alla circolazione dell'aria in seguito al movimento del veicolo, ma soprattutto grazie al movimento del flusso indotto dalla rotazione dei dischi freno e della ruota. Progettata e sviluppata per equipaggiare l'ultima generazione delle più potenti moto sportive, la Brembo GP4-MotoGP è una pinza freno nata dalla pista per uso stradale, poiché il know-how acquisito dall'azienda italiana nella sua lunga esperienza nel mondo delle corse.

Proprio come le pinze Brembo utilizzate dai piloti professionisti in MotoGP e SBK, questo nuovo oggetto combina la lavorazione dal pieno di alluminio con la tecnologia monoblocco. Rispetto ai componenti frenanti realizzati per fusione, questa lavorazione permette di utilizzare materiali con migliori caratteristiche meccaniche, maggiore resistenza anche in condizioni di esercizio estreme e, di conseguenza, di migliorare le prestazioni dell'intero impianto frenante, senza comprometterne la durata. La nervatura sulla sezione anteriore abbraccia 4 pistoni in alluminio e garantisce la massima rigidità all'impianto, trasmettendo al pilota una forte sensazione di sicurezza. Resistenza e prestazioni ad alte temperature sono date inoltre dal trattamento di nichelatura, che conferisce un aspetto più luminoso e uniforme, pur garantendo durata, resistenza all'usura e prestazioni ottimali su strada per un'esperienza di guida senza compromessi.