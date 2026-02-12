BYD Atto 3 Evo: evoluzione concreta tra autonomia, potenza e tecnologia

La nuova BYD Atto 3 Evo nasce con un obiettivo preciso: offrire un SUV elettrico ancora più completo, intervenendo su powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo. Non un semplice aggiornamento, ma un passo deciso in avanti che coinvolge ogni area del progetto.

Il cuore tecnico è la batteria da 74,8 kWh, che permette un’autonomia fino a 510 km WLTP nella versione a trazione posteriore. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 220 kW grazie all’architettura elettrica a 500V, con un passaggio dal 10 all’80% in 25 minuti. Numeri che rendono la gestione quotidiana più semplice e flessibile.

La gamma si articola in due configurazioni. La versione Design, a trazione posteriore, sviluppa 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 5,5 secondi. La Excellence AWD aggiunge un motore anteriore, portando la potenza complessiva a 449 CV (330 kW) e 560 Nm, con uno 0-100 km/h in 3,9 secondi e autonomia WLTP di 470 km. Entrambe le versioni possono trainare fino a 1.500 kg e dispongono della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) fino a 3 kW.

BYD Atto 3 Evo autonomia 510 km e ricarica 220 kW

Alla base c’è la evoluzione della e-Platform 3.0, con Blade Battery al litio-ferro-fosfato integrata tramite tecnologia Cell-to-Body. Le celle sono parte strutturale del telaio, con benefici in termini di rigidità torsionale, sicurezza e ottimizzazione degli spazi.

Le dimensioni restano compatte (4.455 mm di lunghezza, passo di 2.720 mm), ma la praticità cresce: 490 litri di bagagliaio, espandibili fino a 1.360 litri, e un nuovo frunk anteriore da 101 litri. Il design evolve con paraurti rivisti, nuovi cerchi da 18”, minigonne più sottili e spoiler posteriore più sportivo.

All’interno debutta la strumentazione digitale da 8,8”, mentre il touchscreen centrale da 15,6” integra Google Maps, Google Play Store e Google Assistant. L’assistente vocale utilizza un modello linguistico cloud-based per la gestione dei comandi in linguaggio naturale. Completano la dotazione accesso NFC, ricarica wireless con raffreddamento, head-up display, sedili riscaldati, pompa di calore e sette airbag con un pacchetto completo di sistemi ADAS.

Durante la prova su strada a Milano, la BYD Atto 3 Evo AWD ha evidenziato un salto in avanti evidente. Confortevole e silenziosa, si muove nel traffico con disinvoltura nonostante i 449 CV disponibili. Ottimo l’assorbimento delle sospensioni, significativo il lavoro sulla taratura dello sterzo, oggi più preciso ed ergonomico. Non è un semplice restyling: è un modello che segna l’inizio di una nuova fase per il Costruttore, con un orientamento sempre più marcato verso il pubblico europeo, attento a design e contenuti.

prezzo di lancio parte da 37.600 euro per la versione Design, con prime consegne previste in primavera. La garanzia copre sei anni sul veicolo e otto anni o 250.000 km sulla batteria, con SOH garantita almeno al 70%.