BYD Atto 3 festeggia il mezzo milione di esemplari prodotti

BYD è una realtà mondiale di altissima caratura nella produzione di veicoli a nuova energia, che adesso festeggia un traguardo rilevante: la 500.000° BYD ATTO 3 assemblata nello stabilimento di Hefei, ad appena 19 mesi dal lancio. Un successo a dir poco fragoroso. Come primo modello per il mercato globale, BYD ATTO 3 è diventato il NEV più venduto in molteplici nazioni, tra cui Singapore, Nuova Zelanda, Brasile, Thailandia, Israele e Svezia. Attualmente, le autovetture BYD sono diffuse in oltre 50 Paesi e regioni del pianeta. In particolar modo, BYD ATTO 3 ha conservato il primo posto nelle vendite di NEV in Israele per nove mesi di fila e dallo scorso luglio è il veicolo 100% elettrico più venduto in Thailandia. Questi risultati manifestano il successo dell'azienda cinese sui mercati automobilistici globali.

Caratteristiche salienti di BYD Atto 3

BYD ATTO 3 è un SUV dalla tecnologia all'avanguardia, merito della e-Platform 3.0, che garantisce prestazioni eccezionali in termini di efficienza, sicurezza, versatilità e stile. Il suo design si poggia sulla “Dragon Face” e unisce senza soluzione di continuità secoli di cultura cinese con il gusto contemporaneo degli automobilisti mondiali. Per dare la migliore combinazione di sicurezza e autonomia, il modello è equipaggiato con la BYD Blade Battery. BYD ATTO 3 ha ottenuto così tanti consensi da parte dei consumatori locali e del globo intero, grazie alle sue prestazioni, all'esperienza di guida e al design distintivo. Non è tutto, ha ottenuto un punteggio di 5 stelle Euro NCAP, ed è stato anche premiato con riconoscimenti di spicco come il “2022 New Zealand Car of the Year” e il “VAB Electric Family Car of the Year of Belgium”.

Cenni storici

Fondata nel 1995 come produttore di batterie, BYD è un baluardo nella tecnologia delle batterie e prosegue nel suo cammino di interlocutore cardine nello sviluppo di innovazioni sostenibili. Nel 2022 ha dismesso la produzione di veicoli esclusivamente a combustione interna per concentrarsi soltanto su BEV e PHEV, raggiungendo 1,86 milioni di auto a nuova energia vendute e assicurandosi la leadership mondiale tra i costruttori di NEV. Fedele alla sua idea di “Cool the Earth by 1°C”, BYD va avanti nel riconosce nelle innovazioni tecnologiche la strada per una vita migliore, promuovendo la mobilità sostenibile per un domani scintillante.