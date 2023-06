BYD Dolphin, caratteristiche e prezzi dell'elettrica cinese

La BYD Dolphin, berlina di segmento C a propulsione elettrica è ordinabile anche in Italia. Il grande costruttore cinese tenta di allargare i propri orizzonti anche nel Bel Paese. L'auto si distingue per una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kWh, seguita da un'altra da 44,9 kWh (che arriverà nel primo trimestre 2024), ma soprattutto per una struttura solida e con elevati standard di sicurezza, attiva e passiva. L'auto dichiara le sue peculiarità: praticità, versatilità, efficienza e comodità. Come BYD Atto 3, lanciato di recente, anche BYD Dolphin è un modello concepito su e-Platform 3.0. Inoltre, con lei viene inaugurato l'"Ocean Aesthetics", un nuovo stile di design che si ispira al mondo marino.

Un ambiente accogliente

Gli interni della Dolphin sono contornati da superfici morbide e luminose per rendere agli occupanti l'idea di essere immersi da un mare di onde. Il design del cruscotto offre un'esperienza moderna di interazione uomo-macchina. Le versioni top di gamma sono contraddistinte da un tetto panoramico apribile formato con vetri grigi a doppio strato ad alta resistenza acustica e termicamente isolati. Il sistema di infotainment è legato a uno schermo touch da 12,8” che può ruotare di 90° così come sugli altri modelli della gamma BYD.

I sedili sportivi e i poggiatesta dal design ergonomico sono composti da pelle vegana e possono ospitare a bordo fino a cinque persone. I sedili anteriori riscaldati hanno la regolazione elettrica a sei vie per il conducente e a quattro vie per il passeggero. I sedili posteriori offrono un ampio spazio per le gambe dei passeggeri, tramite l’adozione dalla piattaforma e-Platform 3.0. I sedili posteriori sono frazionabili (60:40) e quando sono ripiegati permettono di ampliare il bagagliaio da 345 a 1.310 litri.

I motori della BYD Dolphin

La BYD Dolphin ha un propulsore sincrono a magneti permanenti da 150 kW, con una potenza di 201 CV e 290 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Per tirare fuori il meglio in ogni situazione, ci sono quattro modalità di guida: Sport, Normale, Eco e Neve. La batteria presente in questa prima fase di commercializzazione è da 60 kWh e offre un’autonomia di 427 chilometri secondo il ciclo WLTP. La potenza di ricarica è di 11 kW in corrente alternata AC trifase. Il caricabatterie in corrente continua CC da 100 kW può ripristinare la batteria dal 30 all’80% in appena 29 minuti. Inoltre, BYD Dolphin è dotata di V2L, il che vuol dire che la batteria della vettura può caricare in modo semplice anche dispositivi esterni. La BYD DOLPHIN con la batteria LFP Blade da 44,9 kWh ha un'autonomia stimata (WLTP) di 340 km per Active e 310 km per Boost.

L'auto è dotata di una pompa di calore integrata ad alta efficienza di serie. Il primo sistema di raffreddamento e riscaldamento diretto del settore per le batterie di potenza aumenta l'efficienza termica fino al 15% in inverno. Questo innovativo sistema sfrutta il calore residuo dell'ambiente circostante, della catena cinematica, dell'abitacolo e persino delle batterie e può funzionare in un'ampia gamma di temperature.

Gli ADAS a disposizione

Ovviamente la Dolphin ha una lunga serie di ADAS: avviso di collisione anteriore (Forward Collision Warning), frenata autonoma di emergenza (Autonomous Emergency Braking), avviso di collisione posteriore (Rear Collision Warning), avviso di traffico trasversale posteriore e frenata automatica (Rear Cross Traffic Alert e Rear Cross Traffic Brake), assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assistance ed Emergency Lane Keep) e assistenza al cambio di corsia (Lane Change Assist).

Listino prezzi BYD Dolphin

Sono quattro allestimenti gli allestimenti previsti: Active, Boost, Comfort e Design.

Active : batteria da 44,9 kWh abbinata a un motore da 70 kW/95 cv. Questa versione può essere caricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW. Prezzo: 30.790 euro.

: batteria da 44,9 kWh abbinata a un motore da 70 kW/95 cv. Questa versione può essere caricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW. Prezzo: 30.790 euro. Boost : batteria da 44,9 kWh e motore da 130 kW/176 cv. Aggiunge cerchi da 17 pollici e sospensioni posteriori multi-link. Prezzo: 31.790 euro.

: batteria da 44,9 kWh e motore da 130 kW/176 cv. Aggiunge cerchi da 17 pollici e sospensioni posteriori multi-link. Prezzo: 31.790 euro. Comfort: batteria da 60,4 kWh e motore da 150 kW/204 cv. Autonomia dichiarata di 427 km e un consumo di 15,9 kWh/100 km. La ricarica in corrente continua avviene a 88 kW (dal 30 all'80% in 29 minuti), mentre la ricarica in corrente alternata raggiunge un massimo di 11 kW. Prezzo: 35.790 euro.

batteria da 60,4 kWh e motore da 150 kW/204 cv. Autonomia dichiarata di 427 km e un consumo di 15,9 kWh/100 km. La ricarica in corrente continua avviene a 88 kW (dal 30 all'80% in 29 minuti), mentre la ricarica in corrente alternata raggiunge un massimo di 11 kW. Prezzo: 35.790 euro. Design: Stesse specifiche tecniche della Comfort, ma aggiunge il tetto panoramico, il cavo VtoL, i vetri privacy posteriori e la ricarica wireless per smartphone. Prezzo: 37.790 euro.

I costi sono comprensivi di IVA e messa in strada.

Scheda tecnica BYD Dolphin (60 kWh)

Dimensioni - L/L/A (mm)

4.290/1.770/1.570

Passo (mm)

2.700

Trazione

Anteriore

Velocità massima (km/h)

160

Potenza (kW)

150

Accelerazione 0-100 km/h (s)

7

Dimensioni ruote (pollici)

16/17

Autonomia EV (km)

427 (WLTP)

Capacità bagagliaio (litri)

345/1.310

Posti a bordo

5

Batterie

BYD BladeBattery (LFP)

Capacità effettiva (kWh)

60

Potenza di ricarica

88 kW DC

11 kW AC (trifase)

Tempo di ricarica DC dal 30 all’80% (min)

29

Pompa di calore

Di serie

Funzione V2L (Vehicle To Load)