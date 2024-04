BYD al salone di Pechino 2024, tutte le futuristiche novità del colosso cinese

Tra i protagonisti indiscussi del Salone di Pechino 2024 spicca senza ombra di dubbio BYD, uno dei grandi 5 costruttori dell’immenso paese asiatico, presente alla kermesse con una serie di interessanti e tecnologiche novità. BYD è già nota a livello internazionale per i suoi modelli elettrificati, tra cui spiccano vetture a zero emissioni e plug-in. Secondo gli analisti, però, il suo cammino nel settore automotive è solo all’inizio; infatti, si prevede una crescita esponenziale a livello mondiale grazie al suo potenziale in grado di conquistare nuove fasce di mercato sia nel segmento generalista che premium. Non bisogna inoltre dimenticare che BYD risulta già il secondo produttore di auto elettriche al mondo dopo Tesla, ma già quest’anno dovrebbe superare la Casa californiana sia in termini di vendite che di volumi. Di seguito parleremo di alcune delle novità più interessanti targate BYD presenti al Salone della capitale cinese.

BYD SEAL U DM-i

La BYD SEAL U DM-i si presenta come un elegante e spazioso SUV ibrido plug-in di segmento D (4.775 mm di lunghezza, )dotato di 5 posti e che si distingue esteticamente per il linguaggio stilistico chiamato “Ocean Aesthetics”. La vettura è spinta da un powertrain ibrido ricaricabile che abbina un benzina da 1.5 litri da 109 CV e 135 Nm di coppia ad un elettrico da 197 CV e 325 Nm. Quest’ultimo è alimentato da una batteria de 17,6 kWh, che promette un’autonomia in elettrico di 101 km.

DENZA D9

Il sub-brand premium di BYD denominato DENZA a Pechino è protagonista con la monovolume elettrica a sette posti DENZA D9, esposta anche all’ultimo Salone di Ginevra. La vettura offre tre file di sedili regolabili e ripiegabili nella configurazione 2+2+3. DENZA offre due opzioni di powertrain: la piattaforma 100%elettrica BYD e-Platform 3.0 (che sarà la prima a essere lanciata in Europa con un’autonomia di 600 km) e la piattaforma ibrida specifica BYD DM-i, che sarà lanciata in Europa in un secondo momento.

DENZA Z9GT

La DENZA Z9GT è una berlina sportiva, lussuosa e tecnologica. Le forme sono quelle di una grande Gran Turismo di tipo “shooting-brake”, mentre la sua meccanica 100% elettrica è ancora parzialmente avvolta nel mistero: i tre motori elettrici dovrebbero sviluppare una potenza complessiva di 966 CV , mentre non conosciamo ancora la sua autonomia.

FANGCHENG BAO

FANGCHENG BAO è il nuovo Sub-brand di BYD dedicato all’off-road. Sono state portate sotto i riflettori del Salone di Pechino le concept Super 3 e Super 9 e la nuova Suv Bao 8. Tutta la gamma Fang Cheng Bao sfrutta il pianale DMO, sviluppato in maniera esclusiva per questo brand. Il DMO combina il rivoluzionario telaio non portante BYD progettato per veicoli ibridi con un’architettura ibrida specifica per i fuoristrada. Questa integrazione sfrutta l’esperienza di BYD nei telai ad alte prestazioni, nella trazione integrale elettrica intelligente e nei propulsori per veicoli fuoristrada.

YANGWANG U8

YANGWANG U8 è un lussuoso, imponente e potentissimo SUV ibrido da 1200 CV in grado di stupire per le sue qualità e tecnologie di guida. La tecnologia impermeabile e di tenuta stagna della carrozzeria permette a questo veicolo di galleggiare sull’acqua. In realtà il powertrain vanta ben 5 motori, i cui quattro elettrici e uno a benzina, con quest’ultimo che funziona da generatore di corrente. Lungo 5,32 metri, questo enorme SUV può ruotare di 360 gradi sul posto, effettuando la cosiddetta manovra “Tank Turn”. L’autonomia è pari a 1.

000 km (CLTC) e quella puramente elettrica di 180 km (CLTC).