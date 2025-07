Spread, sbarchi, consensi: promossa dai numeri

È il quinto esecutivo più longevo della storia italiana e nel giro di tre mesi supererà i governi Renzi e Craxi, raggiungendo la terza piazza, per poi andare alla ricerca del record dei record, il Grande Slam, ovvero un governo capace di durare l'intera legislatura.

Il governo di Giorgia Meloni - che guida la classifica del consenso tra i politici con il 34% - si distingue non solo per la sua durata, ma anche per una legacy definita dai numeri, con una serie di indicatori economici e sociali che raccontano una fase decisamente positiva della recente storia italiana. A quasi tre anni dal suo insediamento, l'esecutivo registra performance importanti in campi chiave come l'occupazione, la gestione dei flussi migratori, la lotta all'evasione fiscale e la tenuta dei conti pubblici.

LONGEVITÀ DA PRIMATO

L'esecutivo Meloni in autunno supererà i governi Renzi e Craxi, puntando al primato assoluto del Berlusconi bis, che rimase in carica per 1.412 giorni. Un traguardo alla portata, salvo crisi improvvise.

OCCUPAZIONE: LA PIÙ ALTA DAL '24

I dati Istat confermano una tendenza positiva: nell'estate 2024 per la prima volta gli occupati hanno superato quota 24 milioni. A maggio '25 il numero ha raggiunto i 24,3 milioni con un tasso di occupazione al 62,3?%, il valore più alto dal 2004. Un dato che premia, secondo il governo, le politiche attive sul lavoro e gli incentivi alla produttività.

SBARCHI DIMEZZATI, CRESCONO I RIMPATRI

Uno dei cavalli di battaglia del governo Meloni, l'immigrazione, vede numeri in forte calo. Nel 2024 sono sbarcate circa 66.300 persone sulle coste italiane, una diminuzione del 58% rispetto al 2023, quando ne arrivarono 157.600. Numeri che non sarà facile confermare nel 2025 alla luce delle crescenti tensioni internazionali. Parallelamente, aumentano i rimpatri: oltre 5.400 le persone rimpatriate nel 2024, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente.

FISCO, RIDOTTA L'EVASIONE

Il contrasto all'evasione fiscale ha prodotto risultati senza precedenti. Nel 2024 sono stati recuperati 33,4 miliardi di euro, ben 8,32 miliardi in più rispetto al 2022, anno precedente all'insediamento dell'attuale governo. È la somma più alta mai registrata nella storia italiana, segnale secondo l'esecutivo di un sistema più efficace.

SPREAD AI MINIMI

Sul fronte dei conti pubblici, la fiducia dei mercati si riflette nello spread tra Btp e Bund, che è sceso sotto la soglia dei 100 punti base per la prima volta dal 2021.

Un andamento rafforzato dalla promozione del rating dell'Italia da parte di S&P Global, che l'11 aprile ha alzato la valutazione a BBB+ con outlook stabile. Un risultato interpretato da Palazzo Chigi come una promozione delle politiche di bilancio e come un riconoscimento di un momento storico segnato da stabilità e credibilità istituzionale.