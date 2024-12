BYD Sealion 7, dall’Asia il SUV elettrico premium

BYD Sealion 7 è un SUV elettrico che proviene dalla Cina, ma con un’anima fortemente europea.

Ha una tecnologia all’avanguardia, finiture di classe di livello superiore e offre un ampio spazio interno. Nasce per soddisfare le esigenze del pubblico europeo in termini di connettività e sicurezza. La nuova BYD Sealion 7 è dotata del motore elettrico di serie più veloce al mondo.

Dimensioni

Lunga 4,83 metri e alta 1,620 metri, la nuova Sealion 7 ha un passo di 2,93 metri. Un SUV con una linea dinamica, che sembra quasi un coupé nella vista laterale. Nello stile riprende il linguaggio stilistico della Serie Ocean.

Il risultato finale è una vettura atletica, potente ed estremamente confortevole.

Nel frontale è evidente la nuova firma luminosa. I gruppi ottici a forma di X rappresentano una ulteriore evoluzione di quanto già visto su altri modelli della Serie Ocean. Caratteristiche anche le maniglie a scomparsa, un ulteriore tocco di “audacia” a una linea che sembra progettata per fendere l’aria.

La capacità di carico della nuova Sealion 7 è di 520 litri. Quello del frunk anteriore è di 58 litri. Abbattendo lo schienale dei sedili posteriori, il volume complessivo per lo stivaggio dei bagagli arriva fino a 1.789 litri.

Cambio

Una trasmissione elettrica innovativa (monomarcia) che integra la quasi totalità dei componenti di controllo e di gestione elettrica in un unico modulo. Ciò ha consentito di ottenere un motore compatto a tutto vantaggio dello spazio interno. Di serie sull’intera gamma anche una pompa di calore ad alta efficienza che al fine di ottimizzare l’autonomia, sfrutta il calore residuo della trasmissione elettrica, soprattutto in condizioni climatiche fredde, per portare la batteria a lavorare a una temperatura ottimale (+25° / +30°).

Motorizzazioni

Il motore elettrico che equipaggia la nuova Sealion 7 è l’unità prodotta in serie in grado di raggiungere il più alto regime di rotazione, fino a 23.000 giri al minuto.

La versione a trazione anteriore è spinta da un motore elettrico da 230 kW e 380 Nm di coppia massima. La Comfort raggiunge una velocità massima di 215 km/h, per uno 0 -100 km/h in soli 6,7 secondi.

Al top di gamma si posiziona la Excellence AWD, che al motore da 230 kW ne aggiunge una seconda unità elettrica da 160 kW sull’asse posteriore. La potenza complessiva è di 390 kW, la coppia massima di 690 Nm. La Sealion 7 Excellence impiega soli 4,5 secondi nel classico 0 - 100 km/h.

Da riferimento è anche l’autonomia, fino a 502 km nel ciclo WLTP per la AWD Excellence. La versione AWD ha un pacco batteria da 82,5 kW, per un’autonomia fino a 482 km (ciclo WLTP).

Di serie è previsto un sistema di ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW e uno di ricarica rapida in corrente continua. La versione Comfort può essere ricaricata fino a 150 kW in corrente continua, potenza che le consente di passare dal 10% all’80% della capacità massima della batteria in 32 minuti. La Excellence AWD ha una batteria da 91,5 kW e impiega soli 24 minuti per raggiungere l’80% della sua capacità massima (potenza di ricarica fino a 230 kW).

Prezzi

La Sealion 7 Comfort è in vendita a un prezzo di listino di 46.500 euro, la Excellece AWD è venduta a un prezzo di 56.490 euro.

ADAS

Una ricca dotazione di sicurezza che prevede la presenza di serie, di una suite di sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Il BYD DiPilot 10, integra una serie di sensori radar a onde una tecnologia video multifunzionale che contribuisce a fornire al pilota un’assistenza alla guida intelligente, dal Cruise Control adattivo al Traffic Jam Assist.

Tra gli ADAS di 2° livello presenti sulla Sealion 7 figurano sistemi di assistenza alla guida quali:

avviso di collisione anteriore e posteriore

gestione della stanchezza del conducente

controllo intelligente delle luci abbaglianti

avviso di traffico trasversale anteriore e posteriore e frenata per traffico trasversale

avviso di distrazione del conducente

rilevamento degli angoli ciechi

frenata automatica d'emergenza

avviso di apertura delle porte

avviso di superamento della linea di carreggiata

controllo della posizione all’interno della corsia.

Interni

La Sealion 7 è in grado di capire chi è all’interno dell’abitacolo. Un sistema a quattro canali offre la possibilità a tutti i passeggeri di utilizzare i comandi vocali per regolare la temperatura dell’abitacolo, interagendo con i sistemi di intrattenimento e navigazione.

Lo schermo centrale del sistema d’infotainment offre nuove opzioni di personalizzazione delle schermate, prevista anche la possibilità di cambiare lo sfondo del display con uno dinamico.

A richiesta è disponibile un raffinato impianto audio a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con lo specialista danese Dynaudio.

Altra caratteristica premium ed esclusiva presente sul nuovo SUV elettrico cinese è la presenza di vetri laminati a doppio strato nelle portiere anteriori, soluzione che contribuisce al raggiungimento di un comfort acustico interno ottimale. Ampia la presenza di vani portaoggetti.

Display

Il sistema d’infotainment si avvale di uno schermo da 15,6 pollici che può rotare di 90 gradi per offrire una visione verticale o orizzontale. Prevista la piena compatibilità via wireless con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

La strumentazione posizionata dinanzi al pilota prevede un display da 10,25 pollici e offre una grande quantità di informazioni, dalle rotte del sistema di navigazione all’autonomia residua.

Sulla Excellence AWD è prevista anche la presenza di un head-up display che proietta sul parabrezza varie informazioni tra cui:

velocità di crociera

dati inerenti la guida adattiva

avvisi dei sistemi di assistenza alla guida (monitoraggio angolo cieco, mantenimento corsia etc..).

Consumi

Un’autonomia che varia dai 482 km della Sealion 7 Comfort fino ai 502 km della Excellence AWD. La presenza della batteria Blade al litio-ferro-fosfato e di una posa di calore in grado di portarla rapidamente a lavorare a temperature di esercizio ottimali, si riflette positivamente sui consumi energetici.

Connettività

Pad di ricarica wireless lungo il tunnel centrale (optional sulla Comfort quello da 50 watt di potenza di ricarica), possibilità di collegare senza fili uno smartphone al sistema centrale per la condivisione dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di interagire con la sagoma in 3D del veicolo attraverso lo schermo centrale per aprire il portellone posteriore o un finestrino, sono tecnologie non alla portata di tutti i veicoli di questo segmento di mercato.

Direttamente dal menù del sistema operativo è possibile accedere al sistema di navigazione o

selezionare un brano musicale.

Tramite la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) è possibile alimentare piccoli elettrodomestici, fino a una potenza di 3,3 kW (macchina del caffè, frigobar, barbecue elettrico).