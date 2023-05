Cabrio usate: i migliori modelli da acquistare in vista dell’estate (prezzi e caratteristiche)

Auto cabrio: un binomio che esprime tutto il fascino senza tempo di una categoria oggi in via di estinzione, per lo meno con i motori tradizionali. Eppure, basta tornare indietro di un paio di decenni per scoprire che i listini pullulavano di veicoli “open top”: quasi nessuna casa automobilistica, a quei tempi, rinunciava alla sua “scoperta”, a tutto vantaggio di chi, oggi, vuole mettersi al volante di una cabrio o spider senza dover chiedere un mutuo. Acquistare un'auto cabrio usata può essere un'ottima opzione per chi cerca di risparmiare sui costi senza rinunciare allo stile unico (e ormai raro) di questo tipo di veicoli. Così, nella lunga lista di vetture disponibili (in cui abbiamo volutamente incluso soltanto le vetture più “moderne”, quelle con meno di 30 anni di età), abbiamo selezionato quelle più interessanti in quanto a design, prestazioni e prezzi.

Abarth 500 C: da 10.500 euro

Per mettersi alla guida di una delle più compatte cabrio sul mercato dell’usato (più piccola di lei c’è soltanto la smart fortwo) bastano poco più di 10.000 euro (per un modello tra i 10 e i 14 anni di età). In cambio, la piccola dello Scorpione mette sul piatto un look grintoso ma simpatico, un motore 1.4 turbo benzina da 135 CV (a salire) e un sound volutamente “sopra le righe”. Tanta resa con una spesa accettabile.

Alfa Romeo Spider (2006): da 11.000 euro

Le linee affilate ed essenziali delle Alfa Romeo di metà anni 2000 firmate Giugiaro sono scolpite nella memoria degli appassionati del Biscione. Il modello più sottovalutato tra questi è l’Alfa Romeo Spider, in sostanza una versione con capote in tela della più famosa Alfa Romeo Brera. Qui, la firma stilistica appartiene a Pininfarina, che tra l’altro si occupava anche dell’assemblaggio del modello. La Spider è uno dei pochissimi modelli di quegli anni ad essere equipaggiati con un motore diesel, il leggendario 2.4 JTDm 5 cilindri capace di erogare 200 o 210 CV.

Audi TT Roadster: da 8.000 euro

Fresca venticinquenne, l’Audi TT Cabrio rappresenta una delle vetture a cielo aperto più richieste sul mercato dell’usato per via dello stile iconico, del prezzo tutto sommato accessibile (se si considera la prima generazione) e dell’affidabilità meccanica. Con circa 8.000 euro ci si può portare a casa un modello di circa 20 anni spinto dal 1.8 turbo benzina da 150 CV, ma è un attimo raddoppiare la cifra se si vuole optare per un esemplare più “fresco” o potente.

BMW Z3: da 8.000 euro

Linea classica, al limite del vintage, e una meccanica da intenditori per la piccola roadster bavarese prodotta negli USA dal 1995 al 2002. Spinta da motori 4 o 6 cilindri in linea, la Z3 vanta un telaio leggero e performante, anche se gli interni tradiscono l’anzianità del progetto. Come nel caso di Audi TT, anche per BMW Z3 le quotazioni partono da valori piuttosto accessibili per la categoria (circa 8.000 euro per un esemplare del 1996 con motore 4 cilindri 1.8 da 116 CV) ma possono salire in fretta in base allo stato e alla motorizzazione.

Chrysler Crossfire Roadster: da 9.000 euro

La Chrysler Crossfire del 2004, parente stretta della coeva Mercedes SLK, nasce per chi è alla ricerca di un veicolo dal look esotico che sembra non sentire il peso degli anni. In Italia è possibile trovare un numero ristretto di esemplari, tutti spinti dal motore Mercedes 3.2 V6 da 218 CV, con prezzi a partire da circa 9.000 euro (anche se la media si aggira intorno ai 13/14.000 euro.

Citroën Pluriel: da 1.000 euro

Un po’ utilitaria, un po’ cabrio, un po’ pick-up: la Citroën Pluriel, prodotta dal 2003 al 2010, ha stregato numerosi acquirenti per via del suo stile trasformista, totalmente non convenzionale. Poco pratica in alcune soluzioni (i montanti laterali e il lunotto, una volta smontati, non dispongono di uno spazio dedicato dove poter essere alloggiati), la vettura monta motori da 68 a 109 CV, anche diesel, e si trova facilmente sul mercato dell’usato a prezzi molto accessibili.

Daihatsu Copen: da 7.000 euro

Quando arrivò in Europa, nel 2002, la Daihatsu Copen rappresentava qualcosa di mai visto prima alle nostre latitudini: crasi delle parole Compact e Open, la piccola roadster si distingueva per le dimensioni ultra compatte (3,44 m di lunghezza per un peso in ordine di marcia inferiore agli 850 kg), per il motore minuscolo (0,6 litri di cilindrata da 68 CV per rispettare l’omologazione di keicar giapponese) e per lo stile simpatico e sbarazzino. L’auto diventa fin da subito un pezzo da collezione, mantenendo un buon valore residuo sull’usato.

Honda S 2000: da 20.000 euro

La Honda S 2000, anno 1998, è da considerarsi una vera e propria spider da intenditori, principalmente per via del suo motore 2.0 VTEC aspirato, capace di erogare la bellezza di 240 CV di potenza senza l’ausilio del turbo. Un gioiello della tecnica che si distingue per la capacità di allungare fino all’incredibile soglia di 9.150 giri/minuto. Musica per le orecchie degli appassionati, specialmente a capote abbassata. Tutto questo, sul mercato dell’usato, significa solo una cosa: grande richiesta e quotazioni in costante risalita.

Porsche Boxster: da 15.000 euro

La prima Porsche “economica”, al debutto nel 1996, è un successo commerciale perché abbassa notevolmente la soglia d’accesso al mondo Porsche pur mantenendone gran parte dell’esclusività: lo stile è quello della sorella maggiore 911 Cabriolet, ma le proporzioni tradiscono l’impostazione meccanica leggermente diversa, con il motore a cilindri contrapposti che trova posto al centro dietro ai sedili ma davanti all’asse posteriore (sulla 911 è posizionato a sbalzo dopo l’asse). Il motore più diffuso è il 2.5 6 cilindri boxer da 204 CV, oggi disponibile sul mercato dell’usato a poco più di 15.000 euro.

Auto cabrio usate: tutti i modelli sotto i 30 anni di età

