Cambio gomme, dal 15 aprile si passa alle estive. Occhio alle multe

Si avvicina la data del 15 aprile, giorno in cui termina l'obbligo di dotazioni invernali per passare a quelle estive. Gli automobilisti devono prepararsi al cambio delle gomme, perché in ipotesi di utilizzo errato degli pneumatici scatta la possibile sanzione amministrativa, che in questi frangenti è abbastanza consistente. In ogni caso, per mettersi in regola c'è un mese di tempo, quindi il passaggio alle estive si può fare senza ripercussioni di sorta entro il 15 maggio.

Sanzioni anche d'estate

Tutti sanno che dal 15 novembre al 15 aprile esiste l'obbligo di far indossare alla propria autovettura le gomme invernali o, in alternativa, le quattro stagioni. Qualora si montassero, invece, degli pneumatici estivi si incorrerebbe in una sanzione amministrativa. Lo stesso principio è valido dal 15 aprile al 15 novembre, in caso di dotazioni per la brutta stagione durante il periodo più caldo dell'anno. Le multe vanno dal pagamento di una somma che spazia dai 430 ai 1.731 euro. Il motivo? La sicurezza, perché con le temperature più elevate, la mescola pensata per l'inverno offre un'aderenza nettamente inferiore.

In alcune zone d'Italia, tuttavia, l'obbligo di montare le gomme estive non c'è. In tal caso, conviene effettuare una verifica al codice di velocità presente sulle ruote.

Il vantaggio di avere gomme estive

Quando il clima offre delle temperature che sono superiori ai 10 gradi centigradi, le gomme estive permettono migliori performance in fatto di tenuta di strada, frenata, sicurezza e in aggiunta hanno il vantaggio di possedere dei risultati superiori sia in termini di consumi che di comfort acustico. Infine, il loro battistrada si consuma meno con le temperature elevate. Viceversa, viaggiare con gli invernali con temperature superiori ai 20 gradi causerebbe problemi di consumo e usura molto elevati, oltre a un fattore di pericolo non indifferente. Dunque, da adesso fino al 15 maggio esiste un periodo di tollerenza che per milioni di italiani significherà un rapido passaggio dal proprio gommista di fiducia.