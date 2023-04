Le migliori offerte auto ad aprile 2023: 15 modelli da acquistare questo mese

Orientarsi nel mercato dell'automobile è operazione complessa e articolata, ed è meglio farlo con gli strumenti giusti per valutare le potenziali offerte giuste. Acquistare un'auto è un passo che va valutato con prudenza, in cui niente deve essere trascurato. Ogni mese le case automobilistiche garantiscono delle offerte stimolanti per alcuni dei loro modelli di punta. Se non viene adottata la giusta attenzione, si potrebbe perdere un'occasione ideale per mettere le mani sulla vettura desiderata. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di aprile 2023.

Sconti più sostanziosi

Scandagliamo le offerte più scontate nel mercato dell'auto italiana, passando da un marchio all'altro, toccando ogni tipologia di segmento. Lo scopo è quello di evidenziare le vetture che fanno registrare lo sconto più solido in questo specifico periodo dell'anno.

Opel Crossland : 1.2 110 CV Edition da 229 € al mese solo con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - TAN 9,95% - Taeg 11,65%. Prezzo scontato a 17.020 euro; Prezzo di listino 25.120 euro. Sconto del 32%;

Opel Corsa : 1.2 Edition da 199 € al mese con finanziamento Scelta Opel. Anticipo zero - Tan 9,95% - Taeg 12,19%.

Prezzo scontato a 13.950 euro. Valore di listino: 19.950 euro. Sconto del 30%;

Opel Grandland : 1.2 130cv MT6 da 399 € al mese aderendo al finanziamento Scelta Opel. Prezzo scontato a 24.700 euro, costo di listino 33.200 euro. Sconto del 26%;

Nissan Leaf : Acenta da 169 euro al mese con vantaggi fino a € 7.700. Tan 4,99%, taeg 5,46%. Prezzo scontato a 26.450 euro, valore di listino 34.150 euro. Sconto del 23%;

Citroen C3 : PureTech 83 CV You a 14.250 euro solo aderendo al finanziamento Simplydrive. Valore di listino di 18.200 euro. Sconto del 22%;

Citroen C4 : 100 kW Feel a 29.949 euro aderendo al finanziamento Simplydrive. Valore di listino 38.250 euro. Sconto del 22%;

Lancia Ypsilon : Hybrid Silver in promo a 13.450 euro solo con finanziamento Lancia Più. Prezzo scontato a 13.450 euro, valore di listino 17.100 euro. Sconto del 21%;

Fiat Panda: 1.0 Hybrid offerta a 99 euro al mese con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Prezzo scontato a 12.300 euro, valore di listino 15.600 euro. Sconto del 21%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver segnalato le vetture più scontate del mese di aprile, passiamo in rassegna le auto che godono di una scontistica particolarmente interessante.

Fiat 500: 1.0 Hybrid a 129 euro al mese TAN fisso 8,25% - TAEG 10,55%. Prezzo scontato a 14.300 euro, valore di listino 17.800 euro. Sconto del 20%;

Citroen C5 Aircross: Hybrid Plug-in 180cv ëEAT8 Feel in promo a 34.999 euro aderendo al finanziamento Simplydrive. Prezzo scontato a 34.999 euro, valore di listino 43.650 euro. Sconto del 20%;

Peugeot 208: a 15.870 euro aderendo al finanziamento i-Move Advantage. Valore di listino 19.820 euro. Sconto del 20%;

Volkswagen ID.3: Pro Performance 58 kWh 204 CV a 32.726 euro. Valore di listino di 40.900 euro. Sconto del 20%;

Ford Fiesta: Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid a 19.150 euro, solo in caso di acquisto tramite finanziamento IdeaFord. Valore di listino 23.750 euro. Sconto del 19%;

Ford Focus: 5 porte ST-Line Style 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV a 25.050 euro, solo in caso di acquisto tramite finanziamento e rottamazione. Valore di listino 31.000 euro. Sconto del 19%;

Jeep Compass: 1.3 Plug-in Hybrid Limited 4xe al prezzo promozionale di 42.000 euro. Valore di listino 51.299 euro. Sconto del 19%.