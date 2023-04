Camper: chi può guidarlo, quanto costa il noleggio e i modelli migliori per viaggiare

Il camper è sinonimo di libertà, di viaggio costruito su misura per le proprie esigenze. La vacanza fai da te, spesso, si poggia sull'uso del camper che permette di sostare, dormire e riposare in luoghi altrimenti non accessibili, garantendo - al tempo stesso - di vedere tanti posti contenendo le spese. Negli ultimi anni, sono sempre più gli italiani che scelgono di mettersi in marcia con la propria casa su quattro ruote. Oggi molte piattaforme consentono il noleggio o lo sharing di un autocaravan, offrendo a una fascia più significativa di popolazione di vivere questa esperienza, precludendo dall'acquisto fisico del mezzo, troppo oneroso.

Chi può guidarlo

La premessa è una: basta avere la patente B. Dunque, tutti coloro che possiedono questa licenza di guida hanno facoltà di sedersi al volante di un camper. Ci sono, tuttavia, alcune eccezioni da rispettare:

Per guidare un camper fino a 3,5 tonnellate, è necessaria solo una patente di categoria B o B1;

Per guidare un camper senza limiti di peso e lunghezza, potendo anche agganciare un rimorchio fino a 750 kg di massa, è necessaria la patente C;

Per guidare un camper con un peso maggiore alle 3,5 tonnellate e fino ad una massa massima omologata di 7,5 tonnellate, è necessaria la patente C1.

Il peso massimo a cui fa riferimento la normativa è quello che il camper può raggiungere in stato di massima carica, dunque, con a bordo bagagli e passeggeri. Questo dato specifico si può riscontrare alla voce F2 sul libretto del veicolo, al quale bisogna prestare massima attenzione.

Quanto costa il noleggio di un camper

Generalmente la tariffa di un noleggio varia a seconda della capacità abitativa del mezzo prescelto e, soprattutto, della stagione a cui si fa riferimento. Naturlamente, se si parla di bassa stagione il canone sarà inferiore, viceversa in alta sarà più elevato. Oltre a quanto detto, anche la tipologia di camper incide sulla tariffa che si andrà a pagare, perché ci sono: furgoni camperizzati, camper profilati, camper mansardati o con altre soluzioni abitative.

Come si distinguono le stagioni:

Bassa stagione: da gennaio a maggio e da metà ottobre a inizio dicembre;

Media stagione: da giugno a luglio e da settembre a metà ottobre;

Alta stagione: l'intero mese di agosto, a questo va aggiunto il periodo delle festività natalizie, considerato Alta Stagione Invernale.

Le tariffe possono essere così suddivise:

Camper 2 posti

Bassa stagione: weekend 80-100 euro al giorno; settimana 100-120 euro al giorno;

Media stagione: weekend 120-150 euro al giorno; settimana 120-140 euro al giorno;

Alta stagione: weekend non disponibile; settimana 130-160 euro al giorno;

Camper 4 posti

Bassa stagione: weekend 100-130 euro al giorno; settimana 120-140 euro al giorno;

Media stagione: weekend 130-160 euro al giorno; settimana 130-150 euro al giorno;

Alta stagione: weekend non disponibile; settimana 140-170 euro al giorno;

Camper oltre i 4 posti

Bassa stagione: weekend 140-170 euro al giorno; settimana 130-150 euro al giorno;

Media stagione: weekend 150-180 euro al giorno; settimana 140-170 euro al giorno;

Alta stagione: weekend non disponibile; settimana 150-200 euro al giorno;

Se, invece, ci si appoggia allo sharing le tariffe possono essere abbattute della metà.

I camper migliori per viaggiare

Vediamo, infine, quelli che sono i camper migliori a seconda del tipo di viaggio.