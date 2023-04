Noleggio auto, quali modelli scegliere in base al viaggio: dalla berlina alla superutilitaria

Il noleggio a breve termine, una soluzione che emerge come un asso nella manica - specialmente - quando si deve fare una vacanza o, più semplicemente, un viaggio di qualche giorno. Le classi dei veicoli, solitamente al fianco di ogni tabella nei vari database delle aziende di noleggio, potrebbero indirizzare l'utente alla scelta più idonea alle proprie esigenze, ma tutto questo può bastare? Dunque, per dare una mano all'automobilista alla caccia di un noleggio, vi forniamo una guida utile per scegliere la vettura perfetta per ogni tipo di viaggio.

Le citycar

Piccole, compatte e maneggevoli. Le citycar, superutilitarie o, seguendo la classificazione europea, segmento A sono le proposte più economiche per il noleggio a breve termine, non solo dal punto di vista del canone, ma anche della gestione complessiva, poiché hanno un consumo di carburante contenuto. Le loro dimensioni contenute le rendono abili in un traffico cittadino massiccio, dove possono essere parcheggiate senza grossi affanni. Se il viaggio è destinato soprattutto a una mobilità urbana, le citycar sono l'alleato perfetto.

Esempi:

Fiat 500

Fiat Panda

Smart Fortwo

Hyundai i10

Le utilitarie

Rispetto alla categoria precedente, quella delle utilitarie cresce in dimensioni, comfort e, naturalmente, prezzo. Le segmento B sono macchine che si prestano per essere sfruttate anche in strade extraurbane senza troppe difficoltà, ma dicono la propria anche in città. Dunque, se il viaggio è composto da un itinerario cittadino ed extraurbano, le utilitarie sono un giusto compromesso.

Esempi:

Volkswagen Polo

Ford Fiesta

Peugeot 208

Renault Clio

Medium car

Le segmento C, le medium car, sono veicoli ideali tanto per le medie quanto per le lunghe percorrenze. Crescono le dimensioni, accresce la capienza del bagagliaio, la sicurezza e il comfort per guidatore e passeggero. Se nell'itinerario di viaggio ci sono veloci passaggi autostradali e altrettanti chilometri in extraurbano, la medium car è la soluzione più conveniente che si possa riscontrare.

Esempi:

Mercedes-Benz Classe A

Volkswagen Golf

Audi A3

Peugeot 308

Le auto di segmento D

Qui si rientra nella categoria dei veicoli per famiglie, di vetture di rango, che abbinano lo spazio, al comfort e alle prestazioni. Sono berline che macinano senza problemi tanti chilometri di autostrade, non provocando fatica a chi guida né disagi a chi siede come passeggero. Naturalmente il canone è più alto rispetto a quello delle categorie precedenti. Sono veicoli pronti per ogni occasione, in cui è facile trovare molteplici motorizzazioni, dalle canoniche benzina e gasolio, ai più moderni ibridi ed elettrico.

Esempi:

Alfa Romeo Giulia

Mercedes-Benz Classe C

BMW Serie 3

Audi A4

Executive Car

Le executive car sono berline di lusso o SUV di alto rango, in cui viaggiare è un piacere, immergendosi dentro ad abitacoli confortevoli, spaziosi e ben rinfiniti. Sono automobili di fascia elevata, per clienti esigenti e che non rinunciano a niente. Per una vacanza in famiglia, o per un viaggio in cui si vuole stare comodi e cullati da dispositivi di piacere, questa è la soluzione ideale. Spazio, performance e piacere di guida non mancano. Anche in questo caso si può trovare facilmente, ogni tipo di alimentazione.

Esempi:

BMW Serie 5

Mercedes-Benz Classe E

Volvo S90

Alfa Romeo Stelvio

Noleggio di Luxury Car

Il segmento F è quello riservato alle automobili di lusso. Sono solitamente ammiraglie di rappresentanza, per un viaggio all'insegna dell'esclusività. Solitamente parliamo di modelli che sono all'apice della gamma del rispettivo marchio, per dotazioni, sicurezza, comfort e anche prestazioni. Per chi vuole viaggiare al massimo, questa è la soluzione perfetta.

Esempi:

Mercedes-Benz Classe S

BMW Serie 7

Audi A8

Fuoristrada

Se il vostro viaggio è un'avventura, un safari o semplicemente un'esperienza in cui si possono affrontare strade non battute, la soluzione ideale per un noleggio è quello del fuoristrada. Da quelle di taglia più piccole, ai maxi 4x4, ci sono per tutte le esigenze.