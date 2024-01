Car of the Year 2024, le 7 finaliste esposte in luoghi da sogno

Le sette finaliste candidate al premio più ambito dell'automotive, il celebre "Car of the Year", vengono esposte grazie al mensile Auto in tre location simboliche e centro propulsivo del turismo: Milano, Breuil-Cervinia e Courmayeur Mont Blanc. Le vetture saranno visibili nei prossimi tre fine settimana, precisamente: Milano CityLife Shopping District in piazza Tre Torri dal 26 al 28 gennaio, a Breuil-Cervinia in via Carrel dal 9 all’11 febbraio e a Courmayeur nella Piazza dello Chalet de L’Ange dal 23 al 25 febbraio. Per quanto riguarda, invece, l'atto conclusivo di questo concorso bisognerà attendere il 26 febbraio, quando all'apertura del rinnovato Salone di Ginevra, verrà incoronata l'auto dell'anno. Come per tradizione, anche quest’anno gli appassionati avranno la chance di poter testare le vetture nelle tre località nelle giornate di sabato e domenica, a Milano anche il venerdì, registrandosi sull'apposito sito oppure al desk al centro dell’esposizione delle vetture.

Le sette finaliste del "Car of the Year"

Per essere arrivati alla fase finale del premio "Car of the Year", i modelli in questione brillano per innovazione, design e tecnologia a bordo, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. La maggior parte delle auto in gara sono figlie del nuovo scenario delle quattro ruote, nel quale la mobilità elettrificata si sta prendendo la scena: sei modelli sono full electric, due di queste anche con motori endotermici, e una è disponibile full hybrid o hybrid plug-in. Per togliere ogni dubbio, le vetture in gara sono: BMW Serie 5/i5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008/E-3008, Renault Scenic E-Tech Electric, Toyota C-HR e Volvo EX30. Fra queste ci sarà colei che andrà a raccogliere il testimone della Jeep Avenger.

Chi eleggerà la vincitrice

Il premio "Car of the Year" esiste da 61 anni e anche per l'edizione 2024 può contare su nove prestigiose testate internazionali, pronte a mettere sul tavolo la propria professionalità. A eleggere l'auto più meritevole ci penseranno ben 59 giornalisti di 22 paesi diversi. La votazione definitiva e la conseguente elezione della vincitrice avverrà lunedì 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra alle ore 8:00. C'è grande attesa e fermento. Chi la spunterà?