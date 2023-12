Catene o calze da neve? Pregi, difetti e quale conviene scegliere

Con l'arrivo della stagione invernale, la preparazione del veicolo diventa fondamentale per affrontare le condizioni stradali difficili, causate dalla neve e dal ghiaccio. Il recente ponte dell’Immacolata ha visto diversi milioni di italiani muoversi alla volta delle principali mete sciistiche, incredibilmente ricoperte da svariati centimetri di neve. La perturbazione che ha interessato tutto il nord Italia tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre ha dato un grande sprint per l’inizio della stagione invernale, anche a bassa quota. Ovviamente non si son fatti attendere i sinistri, gli incidenti o i disagi alla viabilità, anche sulle principali arterie che hanno condotto gli italiani alle più note destinazioni.

Tra equipaggiamento spesso inadatto, pneumatici non in regola o difficoltà nell’installare le famigerate catene da neve, moltissimi turisti sono stati costretti a correrei ai ripari, spesso parcheggiati di fortuna a bordo strada con l'intento di intallare i dispositivi. In queste condizioni particolarmente avverse, due sono le opzioni più comuni che possono aiutare a migliorare la trazione: le catene da neve e le calze da neve. Entrambe offrono vantaggi distinti, pregi e difetti, ma quale opzione è la migliore per le tue esigenze? Andiamo a esplorare nel dettaglio le due alternative, tenendo conto anche dei costi associati.

Catene da Neve

Vantaggi:

Trasmissione di Potenza Elevata : Le catene da neve offrono una trazione eccellente su superfici ghiacciate e nevose, garantendo una trasmissione di potenza più efficace alle ruote del veicolo. Hanno una maggior presa, specialmente su neve parzialmente fresca e lastre di ghiaccio di modesta entità.

: Le catene da neve offrono una trazione eccellente su superfici ghiacciate e nevose, garantendo una trasmissione di potenza più efficace alle ruote del veicolo. Hanno una maggior presa, specialmente su neve parzialmente fresca e lastre di ghiaccio di modesta entità. Durata: Realizzate con materiali robusti come l'acciaio, le catene da neve sono generalmente durevoli nel tempo, resistendo a condizioni climatiche avverse. Non è però da sottovalutare la qualità costruttiva: raccomandiamo di diffidare da modelli economici o di marchi sconosciuti, che possono alle volte rompersi durante l’utilizzo, specialmente con vetture molto pesanti o strade rovinate.

Realizzate con materiali robusti come l'acciaio, le catene da neve sono generalmente durevoli nel tempo, resistendo a condizioni climatiche avverse. Non è però da sottovalutare la qualità costruttiva: raccomandiamo di diffidare da modelli economici o di marchi sconosciuti, che possono alle volte rompersi durante l’utilizzo, specialmente con vetture molto pesanti o strade rovinate. Adatte per Condizioni Estreme: Ideali per condizioni estreme, come pendii ripidi e strade molto innevate, le catene da neve sono essenziali per evitare slittamenti e incidenti.

Svantaggi:

Installazione Complessa: Possono richiedere un po' di tempo ed esperienza per essere installate correttamente. Questo può essere un inconveniente, specialmente in condizioni meteorologiche avverse e con scarsa luminosità. Alle volte si è costretti a fermarsi sul ciglio della strada, contro ogni standard di sicurezza.

Possono richiedere un po' di tempo ed esperienza per essere installate correttamente. Questo può essere un inconveniente, specialmente in condizioni meteorologiche avverse e con scarsa luminosità. Alle volte si è costretti a fermarsi sul ciglio della strada, contro ogni standard di sicurezza. Rumore e Comfort di Guida: Le catene da neve possono causare un rumore notevole durante la guida e ridurre il comfort su strade asfaltate o poco innevate. Inoltre, non è difficile rischiare di rovinare anche sospensioni e altre componenti con le rapide vibrazioni che l’intero veicolo è costretto a subire.

Esempi di Prezzo:

Catene da neve di buona qualità possono variare dai 50 ai 150 euro, a seconda del marchio e del tipo di veicolo. Aumentano di prezzo all’aumentare del diametro del cerchio e, spesso, non sono disponibili per i Suv pesanti e con ruote dalla generosa dimensione.

Calze da Neve

Vantaggi:

Facilità di Installazione: Le calze da neve sono generalmente più facili e veloci da installare rispetto alle catene. Questo è un vantaggio significativo quando si è in una situazione di emergenza o si deve affrontare una nevicata improvvisa. Sono anche più adatte alle condizioni di strada parzialmente innevata, dove può essere richiesto di installare e rimuovere di frequente l’equipaggiamento.

Le calze da neve sono generalmente più facili e veloci da installare rispetto alle catene. Questo è un vantaggio significativo quando si è in una situazione di emergenza o si deve affrontare una nevicata improvvisa. Sono anche più adatte alle condizioni di strada parzialmente innevata, dove può essere richiesto di installare e rimuovere di frequente l’equipaggiamento. Versatilità : Le calze da neve sono più versatili e adatte a una varietà di condizioni stradali, compresi tratti con meno neve o ghiaccio.

: Le calze da neve sono più versatili e adatte a una varietà di condizioni stradali, compresi tratti con meno neve o ghiaccio. Maggiore Comfort di Guida: Le calze da neve tendono a offrire una guida più confortevole su strade asfaltate, con minori vibrazioni e rumori rispetto alle catene. Non rischiano di compromettere l’integrità del veicolo, dal momento che generano minori vibrazioni e, alle volte, risulta quasi impercettibile la loro presenza.

Svantaggi:

Durata Limitata: Le calze da neve potrebbero avere una durata inferiore rispetto alle catene, specialmente se utilizzate su superfici più abrasive. Anche per questo prodotto è da considerarsi la qualità costruttiva e l’utilizzo che ne si fa.

Le calze da neve potrebbero avere una durata inferiore rispetto alle catene, specialmente se utilizzate su superfici più abrasive. Anche per questo prodotto è da considerarsi la qualità costruttiva e l’utilizzo che ne si fa. Trattamento Meno Efficace su Superfici Ripide: In condizioni di forte pendenza o neve molto profonda, le calze da neve potrebbero non offrire la stessa trazione delle catene. Avendo infatti una superficie meno scanalata rispetto alle catene, offrono meno grip nei casi in cui ci sia neve fresca e non battuta.

Esempi di Prezzo:

Le calze da neve sono generalmente più accessibili, con prezzi che vanno dai 30 ai 100 euro, a seconda della marca e della dimensione del veicolo.

Conclusione

La scelta tra catene da neve e calze da neve dipende dalle tue esigenze specifiche e dalle condizioni in cui prevedi di guidare. Se affronti spesso condizioni estreme e hai bisogno della massima trazione possibile, le catene da neve potrebbero essere la scelta migliore. D'altra parte, se cerchi una soluzione più versatile e facile da installare, le calze da neve potrebbero essere la scelta giusta per te. Assicurati di prendere in considerazione anche il tuo budget, poiché le catene da neve tendono a essere leggermente più costose rispetto alle calze da neve. Indipendentemente dalla tua scelta, è fondamentale assicurarsi che il dispositivo scelto sia compatibile con le dimensioni dei pneumatici del tuo veicolo e rispetti le leggi locali in materia di equipaggiamento invernale.