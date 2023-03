Che differenza c'è tra SUV e crossover? Prezzi e caratteristiche

SUV o crossover? Questo è il dilemma. Nati come una nicchia alla fine del secolo scorso, oggi i veicoli “a ruote alte” sono diventati parte integrante e fondamentale della struttura del mercato, a spese delle berline tradizionali che oggi costituiscono una minoranza delle immatricolazioni. Nonostante ciò, è percepibile una certa confusione in merito alla differenza tra un “tradizionale” SUV e un crossover. E non ci riferiamo soltanto agli automobilisti: spesso, infatti, sono gli stessi venditori e le case automobilistiche a confondere i due termini.

SUV vs crossover: due scuole di pensiero



Il primo punto della discordia nella letteratura automobilistica riguardante la differenza tra SUV e crossover sta nella differente struttura dei vari mercati globali. Negli USA, considerati la patria dei veicoli a ruote alte, le differenze tra SUV e crossover sono dettate dalla “natura” meccanica del veicolo. Innanzitutto, al di là dell’Atlantico esistono sostanzialmente due tipologie di veicoli: le auto tradizionali con carrozzeria portante “unibody” (che in Europa potremmo raggruppare genericamente nella categoria delle berline) e i cosiddetti “truck” con telaio a longheroni “body-on-frame” (ovvero la carrozzeria montata su un telaio separato). In linea generale, negli States si definiscono SUV tutti quei veicoli basati sulla piattaforma di un “truck”, ovvero veicoli con caratteristiche specifiche (altezza da terra elevata, pneumatici specifici e trazione integrale) pensate principalmente per l’utilizzo in fuoristrada. I crossover, indicano tutti quei veicoli con carrozzeria unibody (dunque derivata da quella delle berline tradizionali) che si ispirano ai SUV nel design e nella maggiore altezza da terra rispetto alle classiche autovetture.

Diversa è la situazione in Europa, dove i veicoli passeggeri vengono generalmente tutti inglobati in un’unica categoria (includendo quindi anche i SUV e i crossover), lasciando separati soltanto i fuoristrada (paragonabili ai truck americani per via del telaio a longheroni e alle spiccate doti offroad). Nel Vecchio Continente, dunque, sia i SUV sia i crossover sono dotati della medesima impostazione meccanica, ovvero i telai con carrozzeria portante tipici delle auto tradizionali, lasciando al design e ad altre caratteristiche meccaniche il compito di differenziare maggiormente le due categorie. Una tendenza che sta prendendo piede anche oltreoceano, dove le berline tradizionali stanno lentamente scomparendo in favore di crossover e SUV basati su piattaforme di tipo automobilistico. Per questo motivo, nei prossimi paragrafi analizzeremo le caratteristiche distintive dei SUV e dei crossover basandoci sulla “scuola” europea.

Che cosa è il SUV? Caratteristiche

Acronimo di Sport Utility Vehicle, il SUV nasce per definire le auto dotate di caratteristiche tecniche e funzionali pensate per un utilizzo dinamico: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, il termine Sport non indica le prestazioni del mezzo quanto piuttosto la capacità del veicolo stesso di adattarsi alle attività sportive che richiedono, per esempio, attrezzature ingombranti. Di conseguenza, un SUV deve assicurare caratteristiche di versatilità, robustezza e spazio a bordo superiori a un’auto tradizionale.

In origine, una delle differenze sostanziali tra SUV e crossover consisteva nella presenza della trazione integrale sui SUV, mentre oggi la vera caratteristica distintiva dei SUV è la maggiore altezza da terra, che si traduce in una posizione di guida dominante e in un accesso più agevole all’abitacolo. Fondamentale, infine, è il design: un SUV tende a presentarsi con forme massicce e volumi regolari, volti ad assicurare la migliore volumetria interna in rapporto alle dimensioni esterne. Diverso è il discorso dei SUV coupé, caratterizzati da un profilo laterale più affusolato e filante, con un’altezza del corpo vettura inferiore e la linea del tetto che discende verso la coda fino a creare un accenno di terzo volume.

Che cosa è il crossover? Caratteristiche

L’inglese ci viene nuovamente in aiuto per meglio comprendere il significato di crossover. Formato dall’unione di “cross” e “over”, questo termine indica sostanzialmente il concetto di “sovrapposizione” o “accavallamento”. Applicato al mondo dell’auto, il vocabolo crossover sta dunque ad indicare quei veicoli che mutuano le loro caratteristiche da due o più tipi di carrozzeria, senza identificarsi in nessuna categoria.

Ancora una volta, la partita si gioca sul campo del design. Nel panorama attuale, i crossover che vanno per la maggiore sono quelli che fondono le caratteristiche estetiche delle berline o delle coupé a quattro porte con l’altezza da terra e le linee “muscolari” ispirate ai SUV. Rispetto a questi ultimi, tuttavia, la distanza dal suolo e l’altezza complessiva del corpo vettura sono generalmente inferiori, risultando in una silhouette più “leggera”. Anche per questo motivo, spesso è difficile distinguere i crossover dai SUV coupé, dai quali i crossover si distinguono (anche qui a livello generale) per la presenza della sola trazione 2WD (anteriore o posteriore).

Un esempio lampante di differenza tra SUV e crossover si può riscontrare in due dei modelli più diffusi sul mercato italiano: Volkswagen T-Cross e Volkswagen Taigo. Entrambi condividono la piattaforma MQB A0, con trazione solamente anteriore, e parte dei motori. T-Cross è un SUV, grazie al design ispirato al mondo dei fuoristrada, con volumi regolari e diverse protezioni in plastica che ne irrobustiscono l’aspetto. Taigo è invece un crossover, chiaramente derivato dalla berlina Polo (con cui peraltro condivide parte degli interni) ma con un assetto rilalzato e una linea da coupé.

SUV 2023: modelli e prezzi

