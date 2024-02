Citroën lancia la nuova ë-C3: tutto quello che c'è da sapere

C come C3, C come corso, nuovo corso. Che Citroën inaugura con la ë-C3, la tutta elettrica, e tutta nuova, nelle forme e nello stile quasi Suv (niente a che vedere, se non per larghezza e lunghezza, con le tre generazioni che l’hanno preceduta). Con il nuovo logo che esordisce e segni di riconoscimento che fanno la differenza: guida rialzata di ben dieci centimetri, frontale squadrato, firma luminosa a Led. Ma anche conferme dei plus, da categoria premium, tipici della Casa: sospensioni Advanced Comfort, con smorzatori idraulici progressivi e gli speciali sedili Advanced Comfort, dotati di schiuma ad alta densità. Autonomia di 320 chilometri, 440 se usata prevalentemente in città, ricarica in 26 minuti se agganciata ad una fonte energetica da 100 Kw.

Obiettivi ben precisi riassunti da Laurent Diot, direttore enlarged Europe del Double Chevron, durante la presentazione alla stampa, nella sede di via Gattamelata a Milano: “La ë-C3 rappresenta il manifesto programmatico di Citroën. Con lei puntiamo a rivoluzionare la mobilità sostenibile e ad arrivare alla quota del 5% del mercato in Europa e in Italia”. In buona sostanza il piano è quello di rendere l’elettrico accessibile a tutti, ambizione che si traduce in un prezzo di listino, al netto degli incentivi di 23.900 euro per la ë-C3 “You” e di 28.900 per la “Max”, assolutamente full optional (già circa 2000 le prenotazioni “al buio” cioè senza aver toccato e visto la vettura in concessionaria, effettuate on line).

“Ma quest’auto è anche il nostro passo concreto - ha sottolineato Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia - verso quella democratizzazione che ha reso tanto popolare il leasing sociale in Francia: una rata di 49 euro per la versione “You” e di 99 euro per l’allestimento “Max”. Una proposta, quella di Citroen “Easy Go”, nata appunto per supportare la svolta elettrica con anticipo zero, agevolazioni massime nel finanziamento e wallbox domestica offerta da Citroën, oltre, naturalmente, alle condizioni vantaggiose che arriveranno da incentivi statali e rottamazioni varie. Puntiamo ad arrivare a una quota del 20% delle C3 elettriche”. Ma c’è di più perché a fine anno arriverà anche una ë-C3 con batteria più compatta, autonomia di circa 200 km e un prezzo, incentivi esclusi, inferiore ai 20.000, che la renderà ancor più attraente.

Ma intanto i numeri di oggi restano numeri pesanti. Se il modello C3 uscente, che verrà sostituito in estate a gennaio è stata la seconda auto più venduta nel Segmento B in Italia, l’auto rimane un successo senza precedenti perché, da quando è apparsa sul mercato, nel 2002, se ne sono vendute 5 milioni e 600 mila unità, di cui un milione in Italia. Ovvero: come conquistare tanti con una C.