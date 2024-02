Citroen Ami, perché sceglierla e perché no?

Citroen AMI è un quadriciclo elettrico con una forte personalità. Venduta in oltre 43.000 unità a partire dal suo debutto commerciale, l’80% dei suoi acquirenti ha optato per una versione personalizzata.

Da dicembre 2023 la Citroen AMI è disponibile nel nuovo allestimento My Ami Pop. Una versione che conserva tutte le caratteristiche che hanno reso vincente la serie precedente.

Una nuova livrea, sulla My Ami Pop sono presenti degli adesivi sulle soglie portiere e sui pannelli laterali, che passano dall’arancione al rosso infrarosso, colore caratteristico della gamma Citroen.

Look e grafica

Il frontale presenta le modifiche più evidenti rispetto alla precedente versione. Nuove le cornici dei proiettori, nuovo il rinforzo nero del paraurti.

Sulle portiere, un adesivo che riporta il numero 2, attira l’attenzione e la curiosità.

Un emblema giallo che aggiunge un tocco di luce e che è presente anche sui copriruota. Sui pannelli laterali posteriori, le tre linee sono sostituite da un nuovo elemento decorativo a forma di cerchio. Elemento diviso in due metà, l’una piena, l’altra con il solo contorno che riprende la forma dei fari tondi del quadriciclo.

Interni funzionali

Un nuovo selettore di guida posto sulla console centrale che migliora l’ergonomia. Accanto ai pulsanti RND sono presenti:

una porta USB

il comando della ventilazione

il pulsante di segnalazione di pericolo

la radio

comandi riscaldamento/sbrinamento.

A partire dal 1° trimestre 2024 il selettore di guida è disposto sulla console centrale.

Perché sceglierla

Ha le dimensioni giuste per consentire un parcheggio veloce e senza problemi in città. Lunga poco più di 2,4 metri e larga 1,39 metri, la AMI è un mezzo imbattibile in città per praticità, agilità e capacità di districarsi nei centri cittadini.

L’estetica piace, frontale e retro sono speculari, non hanno un verso, non hanno un “senso”, la AMI ha una forma originalissima, immediatamente riconoscibile.

Un peso a secco di poco inferiore ai 500 kg e un pacco batteria da 5,5 kWh posto sotto i sedili, un quadriciclo pratico e con bassi costi di gestione.

Per effettuare una ricarica occorrono circa 3 ore in presenza di una normale presa domestica. Il cavo di ricarica è annegato nel montante lato passeggero.

A richiesta è disponibile un pratico adattatore per collegare la AMI a una stazione di ricarica pubblica.

Nonostante le dimensioni compatte, i sedili disassati consentono di avere maggiore abitabilità interna, quello del passeggero è più arretrato per lasciare spazio per lo stivaggio di una piccola borsa nella zona anteriore.

Perché non sceglierla

Il motore elettrico ha una potenza di soli 8 CV, l’autonomia dichiarata è di 70 km. Pur essendo omologato come quadriciclo elettrico, alle volte la velocità “limitata” di 45 km/h è realmente un limite, così come l’autonomia.

Nell’utilizzo quotidiano, realisticamente è possibile percorrere circa 62/65 km, autonomia influenzata dal fattore potenza, si sta quasi sempre a “tavoletta” sul pedale dell’acceleratore.

Altro aspetto da migliorare è la ventilazione, non c’è un impianto di climatizzazione, solo un pratico quanto scenografico ventilatore collegato ad una porta USB. In estate il tetto in vetro privo di copertura interna contribuisce a riscaldare l’abitacolo.

I vetri laterali, per quanto ricordino quelli della mitica R4, non avvantaggiano di sicuro un facile ricambio d’aria.