Citroen C3, perché sceglierla e perché no?

Citroen C3 ha dimensioni compatte, un look originale ed offre una grande praticità. Colorata e versatile, ha uno stile moderno e lo scorso mese di agosto è stata sottoposta a un completo rinnovamento di gamma, un aggiornamento che ha introdotto in listino di quattro allestimenti e una dotazione ancora più ricca e completa.

Quattro le versioni disponibili per il mercato italiano: You!, Plus, Max ed Elle, ognuna identificabile per un proprio stile ma anche per la presenza di elementi estetici distintivi.

Versioni

La Citroen C3 You! è disponibile con la motorizzazione PureTech 83 S&S guidabile anche dai neopatentati ma anche con la più prestante versione Diesel BlueHDI 100 S&S, sei le tinte carrozzeria, caratteristica di questo allestimento i profili passaruota di colore nero e il tetto a contrasto (optional) nella colorazione Opal White, mentre di serie le calotte specchi retrovisori esterni, profili fari fendinebbia e finiture montanti posteriori sono White.

Gli interni sono in tessuto e nel completo equipaggiamento di serie figurano gli alzacristalli elettrici anteriori, copricerchi da 15”, retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati e volante regolabile in altezza e profondità. Tra i sistemi di assistenza alla guida è presente l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il coffe break alert (classico rilevatore stanchezza), l’hill assist (assistente partenze in salita), il regolatore e limitatore di velocità e il riconoscimento dei limiti di velocità.

La Plus invece è disponibile anche con la motorizzazione PureTech 110 S&S e si caratterizza per i badge laterali C-Series, per il Pack Color Anodize Bronze e per la personalizzazione sul tetto nella tonalità bronzo intenso. All’equipaggiamento della You! aggiunge i cerchi da 16” Steel & Style, i retrovisori ripiegatili elettricamente e il pack visibilità che comprende l’accensione automatica dei fari, il tergicristallo con sensore pioggia e la funzione follow me home.

La Max offre maggiore personalizzazione, sette le tinte carrozzerie e tre le decorazioni per il tetto, a richiesta sono disponibili i cerchi in lega leggera da 17 pollici Vector Diamantati, la telecamera posteriore in retromarcia, 4 alzacristalli elettrici, sedili riscaldati e il Pack Navigation DAB.

Con il rinnovamento della gamma, arriva anche una nuova serie speciale della Citroen C3, la Elle, allestimento top di gamma disponibile con motore PureTech 110 S&S e cambio manuale a 6 rapporti (a richiesta l’automatico EAT6). Particolarmente ricca e curata la sua dotazione di serie, tra gli innumerevoli accessori presenti di serie figurano il volante in pelle, il Citroen Connect NAV DAB con display touch da 7”, i cerchi in lega leggera da 17 pollici e i vetri posteriori oscurati.

Perché sceglierla

Lunga 3,99 metri ha un diametro di sterzata di 10,7 metri, ciò rende la C3 estremamente agile e dinamica, la capacità di carico di 300 litri la rende perfetta per intraprendere anche viaggi a medio e lunga portata.

Compatta e performante, è omologata per cinque persone, le sospensioni confortevoli sono un marchio di fabbrica Citroen.

L’elevata altezza da terra e gli Airbump laterali che proteggono fiancate, paraurti e parafanghi si rivelano di grande utilità e praticità in città, quando si parcheggia in spazi angusti o si lascia il veicolo per strada, in questo caso le utili protezioni prevengono da possibili urti.

Le motorizzazioni sono tutte Euro 6, dal PureTech da 83 cavalli con dispositivo start & stop alla più potente versione da 110 cavalli, perfetta per questa tipologia di vettura la disponibilità in listino di una versione guidabile anche dai neopatentati.

Lo stile è ricercato, la C3 si rivolge ai giovanissimi, per chi ama la comodità il cambio automatico EAT6 è perfetto soprattutto nell’utilizzo cittadino, ottima la visibilità grazie anche all’estesa superficie vetrata.

Perché non sceglierla

Nonostante sia stata sottoposta a un rinnovamento di gamma nel 2022, la Citroen C3 non è al momento disponibile con motorizzazioni ibride, l’unica variante è la E-C3, ma si tratta di una versione completamente elettrica e di recentissima presentazione.

La concorrenza offre propulsori più moderni ma anche equipaggiamenti più ricchi, la Peugeot 208 e la Renault Clio sono una generazione avanti.

L’attuale C3 pecca di anzianità progettuale, se l’estetica convince ancora, da rivedere la dotazione tecnica e quella motoristica.