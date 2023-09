Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric: tanta autonomia e capacità di carico

Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric offre tanta autonomia, versatilità e massima personalizzazione.

Da oltre quarant’anni è scelto da milioni di operatori professionali del trasporto, il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric ha un’autonomia di circa 300 km nel ciclo WLTP.

Dimensioni e capacità di carico

Un van di successo, un’icona nel proprio segmento di mercato, il Renault Trafic Van è il terzo furgone leggero più venduto in Europa, un perfetto compagno di viaggi disponibile in due lunghezze (5,08 e 5,48 metri) e due altezze (1,967 m e 2,498 m).

Ha una capacità di traino di 920 kg e una capacità di carico utile di 1,1 tonnellate, ha la stessa modularità e capacità di essere personalizzato della versione termica e riesce a trasportare carichi lunghi fino a 4,15 metri (versione L2).

Notevole non solo la sua capacità di carico ma anche lo spazio offerto dai numerosi vani portaoggetti (fino a 88 litri), in funzione dell’allestimento il vano portaoggetti si trasforma in un assetto “Easylife” dotato di una ingegnosa apertura scorrevole (capacità fino a 6,6 litri).

Renault Trafic Van E-Tech Electric è il primo veicolo commerciale che può essere trasformato in un ufficio mobile.

“Siamo seconda edizione dei test drive dei nostri van elettrici. Siamo orgogliosi di essere il numero uno in Europa per i furgoni di piccole dimensioni. Abbiamo lanciato lo scorso anno Master E-Tech, oggi abbiamo una gamma completa di veicoli commerciali grazie all’ultimo BEV della famiglia Kangoo, entro fine anno lanceremo un nuovo van - ha dichiarato Antoine Grapin, International Communication & Press Relations Renault -

La Kangoo viene prodotta in Francia a Maubeuge, se osserviamo una panoramica del mercato, 10 anni fa eravamo pionieri con la Kangoo elettrica, oggi la situazione è diversa abbiamo tanti competitor, lo scorso anno questo segmento ha avuto una crescita del 39%, l’intero settore cresce, è molto importante per noi lanciare il nuovo Traffic. Il segmento degli small van l’abbiamo creato noi con la Kangoo Electric”.

“Lo scorso anno abbiamo lanciato la L2, Kangoo è una storia di grande successo, il primo modello è stato presentato nel 1997 ed ha venduto più di 4,4 milioni di unità. Per quanto concerne la Kangoo Electric, ha un’autonomia di 278 km, una batteria da 45 kWh per un motore da 90 kW. Due i caricatori disponibili, il primo in AC è da 11 kW, il secondo in CC è da 22 kW, in quest’ultimo caso è possibile ricaricare dal 15 all’80% in pochissimo tempo”, ha spiegato Florent Pichereau, Renault Kangoo Product Manager:

Motore e batteria

Il Trafic E-Tech Electric è dotato di una batteria agli ioni di litio da 52 kWh per un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 297 km.

Le batterie sono garantite fino a 8 anni o 160.000 km, se la loro capacità scende a un livello inferiore al 70% del valore nominale vengono sostituite gratuitamente.

Il motore ha una potenza di 90 kW (122 cavalli) per una coppia motrice di 245 Nm. Diverse le modalità di guida, con la Eco si riduce la potenza del veicolo aumentando così l’autonomia.

Al pari dei veicoli elettrici più moderni anche il Trafic Van E-Tech Electric è dotato della frenata idraulica con sistema ARBS (Adaptive Regenerative Brake System) per il massimo recupero dell’energia.

Di serie è presente un caricatore di bordo combinato AC 7 kW + AC 22 kW, in quest’ultimo caso è possibile recuperare fino a 50 km di autonomia in meno di 25 minuti, a richiesta è commercializzato un caricatore di bordo in corrente continua DC da 50 kW.

Connettività

Tramite l’app MyRenault ma anche via sistema multimediale Renault Easy Link (di serie su tutti gli allestimenti) è possibile:

programmare la ricarica della batteria e monitorare da remoto il suo stato di ricarica

programmare il precondizionamento dell’abitacolo

trovare i punti di ricarica lungo il percorso

calcolare le destinazioni raggiungibili in funzione dell’autonomia residua disponibile.

Gli ordini saranno aperti nel corso del 2024.

Prova su strada

Dimensioni imponenti per un veicolo commerciale che abbina praticità, capacità di carico e polivalenza d’uso, la motorizzazione elettrica sembra essere fatta apposta per soddisfare ogni esigenza, vista la sua potenza e coppia massima, ideale per effettuare veloci e rapidi sorpassi.

Lo sterzo è leggero, da segnalare il diametro di svolta, perfetto per consentire rapide manovre, la visibilità, complici gli ampi specchi retrovisori interni è perfetta. Lungo un percorso extraurbano abbiamo apprezzato silenziosità di marcia e comfort di bordo, i sedili sono comodi, lo spazio a bordo è da riferimento, i vani portaoggetti consentono di stivare anche oggetti ingombranti.

Il portellone posteriore ha una capacità impressionate, utilissime le porte laterali scorrevoli, il vano di carico è perfettamente isolato dal resto dell’abitacolo, al volante del Trafic Van E-Tech sembra quasi di guidare una Renault “stradale”.