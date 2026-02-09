Cliorama accende Milano: Renault mette Clio in scena tra heritage, musica e full hybrid

Iconica, popolare, trasversale: Clio è una di quelle auto che continuano a parlare a generazioni diverse e che sanno trasformare la loro storia in un punto di forza. È su questa energia che Renault costruisce Cliorama, inaugurato giovedì 5 febbraio alla presenza della stampa italiana: il cuore del lancio di Nuova Clio e un progetto che mescola heritage e attivazione urbana. Dentro lo spazio, oltre 35 anni di storia diventano un racconto contemporaneo tra installazioni, richiami pop e un calendario di appuntamenti tra febbraio e marzo; fuori, la “domination” nei luoghi simbolo di Milano e la carovana di Clio storiche completano la strategia, portando l’icona su scala urbana e tenendo alta l’attenzione oltre il giorno del debutto.

Cliorama, il concept

Cliorama è molto più di uno spazio espositivo: è un format narrativo che celebra oltre 35 anni di Clio e, insieme, sostiene il lancio di Nuova Clio. L’operazione punta a spostare l’attenzione dal prodotto “nudo” al prodotto “vissuto”, utilizzando un linguaggio iconico e pop capace di mettere in fila evoluzione, generazioni e immaginario del modello. Il messaggio identitario è esplicito: “Clio è Renault e Renault è Clio”.

Lo spazio Rnlt trasformato in hub esperienziale

Lo spazio Rnlt viene ripensato come hub e punto di incontro. All’esterno, un grande murales dedicato a Clio anticipa l’esperienza; all’interno, installazioni sospese e richiami visivi al key visual di campagna costruiscono un percorso che usa il rosso come elemento dominante, coerente con l’idea di energia e passione. L’impianto scenografico è al servizio di una strategia chiara: rendere la narrazione riconoscibile e replicabile, con un set che funge da palco per eventi e contenuti.

Clio nei luoghi simbolo di Milano

Cliorama è il centro di una più ampia “domination” urbana che porta Clio in punti simbolo di Milano: Stazione Centrale (Milano), Aeroporto di Milano-Linate, Piazza Cinque Giornate e Brera vengono citati come tappe del racconto. Nel mese di febbraio è prevista anche una carovana di Clio storiche nel centro e negli spazi iconici della città, con l’obiettivo di far rivivere, una dopo l’altra, le sei generazioni del modello: un’operazione di heritage “in movimento” che trasforma la timeline dell’auto in un evento itinerante.

Due mesi di eventi

Il calendario tra febbraio e marzo spinge su un elemento trasversale: la musica, descritta come parte dell’identità Clio. In programma tre aperitivi musicali (a partire dal 12 febbraio, con altre due date a marzo), un Listening Bar con vinili e musica dal vivo (prima serata il 5 marzo, legata ai decenni che hanno segnato la storia di Clio), e una visione collettiva della serata cover del Festival di Sanremo.

A marzo è previsto anche un momento dedicato al Viva! Festival, che apre proprio in Cliorama i festeggiamenti per il suo decennale, anticipando un’edizione a Locorotondo, nella Valle d'Itria, con artisti annunciati come Polo & Pan e Darkside. Completano la proposta due cene d’autore nel mese di febbraio firmate dalla chef stellata Antonia Klugmann. La serata inaugurale è stata chiusa da una performance live di Francesco Gabbani.

Nuova Clio

Sul fronte prodotto, Renault lega il lancio di Nuova Clio ai numeri storici e alla strategia full hybrid E-Tech. Di seguito, il virgolettato completo: “Con il lancio di Nuova Clio, Renault apre il 2026 celebrando un'icona che da oltre 35 anni accompagna la vita di milioni di persone. 17 milioni di Clio vendute nel mondo, quasi 2 milioni in Italia: numeri che raccontano una storia di fiducia, affetto e successo. Clio è l'auto francese più venduta di tutti i tempi, un pilastro che continua a ispirare. Nuova Clio è l'espressione più pura dell'evoluzione: compatta, tecnologica, sorprendente. Un'auto capace di unire agilità, comfort e innovazione, ridefinendo ancora una volta il segmento. Protagonista della nostra strategia e della gamma full hybrid E-Tech, Clio guarda al futuro con efficienza e carattere, come dimostrano i primi ordini, che vedono il 75% delle preferenze orientate verso la motorizzazione full hybrid.

“Ha tutto di una grande”, il claim nato nel 1990 con la prima generazione, è oggi più vero che mai! Ne abbiamo avuto conferma durante questa prima fase di lancio, in cui Nuova Clio ha raggiunto il record in termini di ordini, con oltre 7.000 ordini cliente ed un entusiasmo del pubblico durante l'open weekend di gennaio che ha reso necessario un secondo appuntamento, che abbiamo programmato per il 21 e 22 febbraio”.