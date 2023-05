"In Commissione immobilismo preoccupante", continua la battaglia italiana sui biocarburanti

Continua lo scontro all'interno dell'Unione Europea in vista dello stop alle auto a benzina e diesel previsto per il prossimo 2035: da una parte c'è chi spinge esclusivamente verso l'adozione degli e-fuel, tanto cari alla Germania, dall'altra chi, come il nostro Paese, continua a perorare la causa dei biocarburanti, facendo leva proprio su quanto previsto dal Considerando 11 del regolamento.

A denunciare un certo preoccupante immobilismo della Commissione europea è l'europarlamentare Fi-Ppe Massimiliano Salini, che quest'oggi è intervenuto in Commissione Trasporti in qualità di relatore per il Partito popolare del parere sul nuovo regolamento relativo alle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti.

"Secondo indiscrezioni che circolano a Bruxelles, contrariamente a quanto promesso alla Germania per ottenerne il voto in Consiglio, l'esecutivo Ue nulla starebbe facendo, né al momento intenderebbe fare, per redigere i famosi atti delegati annunciati a seguito dell'accordo sugli e-fuel e i nuovi standard di CO2 per le auto" , denuncia il rappresentante di Forza Italia.

Tutto questo mentre, spiega Salini, nell'Europarlamento prosegue lo scontro sullo stop a benzina e diesel. " La nostra battaglia per salvaguardare il motore a scoppio e includere i biocarburanti, prodotti principalmente in Italia, continua sul nuovo regolamento degli standard CO2 per i mezzi pesanti e sul regolamento Euro 7" , dichiara ancora l'esponente del Ppe, "la cui discussione avrà un forte impatto sull’intera legislazione europea dei trasporti, auto incluse".

Il Partito popolare europeo si è già mosso, presentando una serie di emendamenti a antrambi i testi, "modifiche che prevedono una definizione di carburanti neutri in grado di includere i biocombustibili, oltre agli e-fuel" . Se tale definizione venisse accettata, si verrebbe a creare un precedente importante e non trascurabile, anche nell'ambito dell'interpretazione di altri testi normativi. "Ricordiamo che nel Considerando 11 del regolamento, che impone lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035, si parla solo di 'CO2 neutral fuels' e non dei carburanti sintetici che si vorrebbe far credere essere l’unica soluzione green sostenibile per mantenere in vita il motore a scoppio" , puntualizza Salini. Ecco perché, sul piano squisitamente tecnico, sarebbe scorretto escludere i biocarburanti, "la cui neutralità, come gli e-fuel, si basa su una compensazione tra la CO2 sottratta nella produzione e quella emessa nell’utilizzo dei veicoli".