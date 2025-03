"Danni fino a 5mila euro, così rompi il motore", cosa non fare mai con la propria auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono dei gesti che compiamo, quando ci troviamo al volante della nostra auto, senza sapere che stiamo in realtà commettendo degli errori; scorrettezze che poi si ritorcono contro di noi, dato che possono rovinare diverse componenti della vettura, fra cui il motore. A spiegarlo è un meccanico, che ha deciso di diramare una sorta di allarme sui social network.

In un video pubblicato su TikTok, un giovane meccanico dell'officina Auto Carrascosa ha deciso di condividere con i suoi molti follower quello che viene considerato come uno degli errori più gravi che si possono compiere quando siamo alla guida. Un gesto che tutti noi compiamo di frequente, senza minimamente immaginare i danni che possono seguire: si tratta di girare rapidamente la chiave e accelerare subito per partire.

A molti è capitato di girare la chiave per poi scoprire che l'auto non si accende. Per quale ragione? Qualcuno può inizialmente pensare alla batteria scarica, che è un problema ricorrente. Tuttavia non sempre è così. A volte la causa della mancata accensione di un'automobile dipende proprio dalla fretta con cui si agisce. Secondo il meccanico dell'officina Auto Carrascosa, che da tempo fornisce consigli di manutenzione su TikTok, si tratta di un danno che va dai 2mila ai 5mila euro. Non poco, insomma.

Ma in che modo l'auto si danneggia? Girare troppo rapidamente la chiave e partire, costringendo il motore ad avviarsi quando è ancora freddo, può provocare seri problemi. Bisognerebbe, infatti, lasciargli il tempo di scaldarsi. "Questa abitudine può ridurre significativamente la resistenza del motore. Questo succede perché nella macchina, quando il motore è freddo, l'olio non ha ancora avuto abbastanza tempo per lubrificare correttamente tutte le parti del motore. Ciò provoca un attrito che usura le componenti più importanti, come l'albero motore o i pistoni" , spiega il meccanico. "Se non si aspetta qualche minuto, si rischia di rompere i cuscinetti se non l'intero motore della macchina" .

Insomma, occhio ad essere troppo bruschi nell'accensione.

Il meccanico consiglia di attendere almeno, dopo aver avviato l'auto, prima di accelerare e partire. In questo modo si permette all'olio di diffondersi in tutte le zone del motore, senza sottoporlo a sforzi eccessivi.