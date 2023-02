Cresce il numero delle colonnine di ricarica in Italia: i dati del 2022

Il numero delle colonnine di ricarica per le auto elettriche è cresciuto in modo esponenziale in Italia nell'ultimo anno, stando ai dati emersi sulla base della quarta edizione del rapporto "Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia", presentato da Motus-E.

Le differenze

Quando si fa riferimento alle colonnine, tuttavia, è bene chiarire il fatto che esse non presentino le medesime caratteristiche ovunque. Diversamente da quanto accade per le altre tipologie di alimentazione, quella elettrica varia per facilità di ricarica e per potenza erogata, anche da regione a regione. Si parte dalle "stazioni" meno potenti (3.7 kW) fino ad arrivare a quelle dotate di maggiore capacità. Per quanto concerne la tipologia di corrente erogata, quella "alternata" (Ac) è la più diffusa negli impianti, sia quelli più "lenti" (con potenza tra 3.7 e 7 kW) che quelli più "rapidi" (compresi tra 7 e 22 kW e fino a 43 kW). La corrente continua (Dc) si trova nelle prese Fast, ovvero quelle con potenza tra 43 e 99 kW, e Ultra Fast/Hpc (High power charges), vale a dire quelle tra 99 e 350 kW.

Situazione in Italia

Stando al report di Motus-E, in Italia vi sono ora 36.772 unità di ricarica, 10.748 delle quali installate nell'ultimo anno; nel 2022, quindi, c'è stato un incremento del loro numero sul territorio nazionale del 41% (nel 2021 si registrò un +36%). Per comprendere il salto, basti pensare che nel 2020 le colonnine di ricarica erano appena 16.704.

A parte il mero numero delle "stazioni" a disposizione, è incrementata la diffusione di quelle ad alta potenza. Quelle a corrente continua, ad esempio, (Dc) sono letteralmente raddoppiate, passando dal 6% del totale fino al 12%. I punti di ricarica di potenza superiore ai 150 kW sono addirittura triplicati, passando dall'1% del 2021 fino al 3,1% del 2022: sono state installate nell'ultimo anno ben 1.136 prese Hpc.

Le stazioni di ricarica a corrente alternata (Ac) ad oggi risultano in netta maggioranza rappresentate da Punti Quick con potenza compresa tra 7 e 22 kW (73,3%). Solo l'11,5% del totale delle colonnine (4.183 stazioni) ha potenza pari o inferiore a 3.7 kW ed è contraddistinta quindi da tempi di ricarica molto lunghi.

In autostrada, nello specifico, al 31 dicembre 2022 si contavano 496 prese, l'85% delle quali in corrente continua (Dc) con potenza superiore ai 43 kW (nel 2021 erano solo 118). Il numero delle stazioni per le auto elettriche è di 32, davvero pochi rispetto ai 477 distributori di carburanti.

Aree regionali

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, il 58% delle infrastrutture è sito nel Nord Italia, il 22% al Centro e il 20% nel Sud e nelle Isole. In Lombardia c'è una maggiore concentrazione di colonnine: vi si trovano 5.971 punti di ricarica per il 16% del totale nazionale. A seguire Piemonte e Veneto (11% del totale), Lazio ed Emilia-Romagna (10% del totale) e Toscana (con l'8%). Ciò significa che in 6 Regioni è concentrato ben il 66% del totale dei punti di ricarica a uso pubblico diffusi sul territorio nazionale. Anche se al Sud e nelle Isole i numeri sono più bassi, la crescita rispetto al 2020 è netta: in Sicilia si è passati da 620 a 1.618 prese, in Sardegna da 530 a 1.275 e in Campania da 430 a 1.184.

In Europa

Ciò nonostante, la diffusione di colonnine di ricarica in Italia è molto più capillare rispetto ad altri Paesi europei: da noi sono stimati 21,5 punti di ricarica a uso pubblico ogni 100 auto, una situazione nettamente superiore rispetto al dato registrato in Francia (11,5), Germania (8,2) e Gran Bretagna (8,9).

Le priorità

"Il report dimostra che nonostante la frenata del mercato auto Bev gli operatori della ricarica lavorano a pieno regime per far centrare all’Italia gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti" , dichiara il segretario generale di Motus-E Francesco Naso, "che sul fronte infrastrutturale adesso sono tre le priorità assolute".

Per Naso bisogna intervenire innanzitutto a livello politico, "per non sprecare gli oltre 700 milioni di euro del Pnrr destinati all'installazione di più di 21.000 stazioni di ricarica ad alta potenza. Allo stato attuale, per come è impostata la normativa, c’è infatti il rischio di non riuscire a impiegare le ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa, almeno nel primo bando che senza interventi scadrà a maggio, ma non è ancora stato aperto".