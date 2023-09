Cube Controls x Mercedes-AMG - GT Edition SIM Wheel

Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheel è un volante innovativo, realizzato con un’elevata cura per i dettagli che nasce grazie alla partnership tra Cube Control e il Marchio della Stella a Tre Punte. Un progetto senza precedenti che si differenzia da altri analoghi prodotti presenti sul mercato per il peso, ridottissimo, per l’ergonomia, studiata per non affaticare i piloti, e per la qualità dei materiali, la zona centrale del volante è realizzata in fibra di carbonio (autoclave), Cube Control ha dato vita al Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheel.

Ergonomia e materiali utilizzati

L’azienda sarda ha saputo ancora una volta portare in alto l’orgoglio e la qualità della manifattura italiana, dalla realizzazione di un volante per simulazione di guida ad un volante reale per un’auto da corsa prodotta in serie limitata: la Mercedes-AMG GT Track Series e la GT2. “La collaborazione con Mercedes-AMG è stata e continua ad essere un viaggio adrenalinico” afferma il CEO di Cube Controls Fabio Roberto Sotgiu. “Grazie alla sinergia nata tra il nostro Lead Designer e co-founder Massimo Cubeddu e gli ingegneri di Mercedes-AMG, è stato possibile realizzare un volante per il Sim Racing in grado di offrire un’esperienza di guida vicinissima alla realtà, senza comprometterne in alcun modo il design ricercato e l’ergonomia, tratti distintivi di Cube Controls”.

Disponibilità sul mercato Italiano

Il volante Cube Control x Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheel sarà disponibile a partire dal 29 settembre. È stato presentato in anteprima assoluta in occasione del SIM Racing Expo di Norimberga, un volante che è frutto di un meticoloso sviluppo che ha riguardato principalmente il peso e l’ergonomia, il tutto coinvolgendo anche i piloti del Team Mercedes-AMG.