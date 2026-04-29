Cupra Born, l’elettrica compatta che a Madrid mostra un carattere tutto nuovo

Madrid ha un modo tutto suo di mettere alla prova un’auto: la obbliga a cambiare ritmo di continuo, tra semafori, rotonde, viali ampi e strade più raccolte dove serve precisione. La nuova CUPRA Born si inserisce in questo scenario con un passo diverso rispetto a molte elettriche compatte. Non punta solo sulla silenziosità o sull’efficienza, ma cerca una guida più viva, più diretta, più riconoscibile. Al volante, la sensazione è quella di una vettura cresciuta. Più matura nell’abitacolo, più decisa nello stile, più pronta nelle risposte. L’elettrico resta il cuore del progetto, ma CUPRA prova a dargli una temperatura diversa: meno fredda, meno neutra, più vicina a chi dall’auto si aspetta ancora carattere, ritmo e piacere di guida.

Un volto più deciso per distinguersi

La nuova Born cambia espressione e lo fa con un linguaggio più incisivo. Il frontale appare più teso, con il muso di squalo e i fari triangolari Matrix LED, mentre la coda guadagna forza grazie al logo illuminato e a una firma luminosa tridimensionale. Sono dettagli che non servono solo a fare scena: costruiscono un’identità più riconoscibile, soprattutto di notte. Nel traffico madrileno, questa presenza si nota senza diventare eccessiva. Le proporzioni restano compatte, ma l’insieme comunica più grinta. I cerchi fino a 20 pollici, i pneumatici più larghi e le nuove finiture completano un’immagine più solida. È un’elettrica che punta su carattere, cura formale e personalità visiva.

La città come prova vera

La Born accelera con prontezza, ma senza strappi, e restituisce una guida fluida, facile da gestire anche quando il traffico diventa più denso. Il One Pedal Driving aiuta molto nella marcia urbana. Rilasciando l’acceleratore, l’auto rallenta progressivamente e recupera energia, rendendo il ritmo più continuo. Dopo pochi chilometri diventa una funzione quasi naturale, perché riduce lo stress e rende la guida più pulita. In città emergono agilità, equilibrio e una piacevole sensazione di controllo.

Dentro cresce la qualità percepita

L’abitacolo è uno degli aspetti in cui l’evoluzione si sente di più. Il display centrale da 12,9 pollici, il Virtual Cockpit da 10,25 pollici e il nuovo sistema operativo rendono l’ambiente più moderno, ma senza trasformarlo in una vetrina digitale fine a sé stessa. La presenza dei comandi fisici sul volante è una scelta concreta, utile quando si guida davvero. CUPRA lavora anche sui materiali e sulla sostenibilità. I rivestimenti utilizzano soluzioni riciclate, dal SEAQUAL Yarn ottenuto da plastiche marine al tessuto Dinamica riciclato, fino agli elementi della plancia con contenuto riciclato. L’effetto finale è un interno più raffinato, coerente e meno freddo rispetto a molte elettriche compatte.

La VZ porta più energia alla gamma

La versione VZ rappresenta il lato più sportivo della nuova Born. Con 326 CV, 545 Nm di coppia e una batteria da 79 kWh, offre uno 0-100 km/h in 5,6 secondi e un’autonomia fino a 631 km. Sono numeri importanti, ma il punto non è solo la prestazione pura: è il modo in cui questa potenza viene resa accessibile e gestibile. Sterzo progressivo, Launch Control, ESC Sport, DCC Sport e palette rigenerative rendono la guida più coinvolgente. Anche la firma sonora interna, attiva nelle modalità più dinamiche, aggiunge una componente emotiva all’esperienza. La VZ diventa così la Born più intensa, veloce e vicina allo spirito CUPRA.

Tecnologia utile

La nuova Born integra soluzioni pensate per semplificare l’uso quotidiano.