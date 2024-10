Cupra Terramar, primo contatto con il SUV sportivo

Gli equipaggi dell'America's Cup combattono cercando di imbrigliare il vento per arrivare primi alla meta, ma c'è un uragano che è più forte e che ha già travolto il mondo dell'auto da qualche anno a questa parte.

La ricetta di Cupra

Si chiama Cupra, un brand che ha fin da subito stabilito la sua identità a colpi di stile, design… e marketing. Ma il suo successo si fonda su solide basi, quelle di un prodotto che attinge a piene mani dal gruppo VAG, crea listini e allestimenti per quanto possibile completi, rinuncia alle versioni "alla tedesca", povere di accessori, e impacchetta tutto con un trattamento sportivo anche a livello di tecnica e assetto.

Cupra Terramar è l'ultimo dei prodotti presentati, un C SUV che completa la gamma e debutta con le due motorizzazioni più potenti, oltre che con la versione benzina micro ibrida. Più avanti arriveranno la plug-in meno potente e il benzina intermedio.

Si può definire Terramar come il modello che chiude il cerchio, un ciclo di prodotto che ora consente agli spagnoli di offrire diverse scelte nel mondo SUV oltre alla berlina e alla station wagon Cupra Leon. Il cerchio, però, è anche quello del circuito da cui Terramar prende il nome, un anello sopraelevato dove far scatenare i cavalli anche di notte grazie all'illuminazione scenica con cui Cupra caratterizza anche le vetture.

I numeri di Cupra Terramar

Con 4,52 metri di lunghezza e un passo di 2,68 metri, Cupra Terramar si posiziona nel cuore del segmento C. Tante le opzioni e i numeri dei motori, ma sono tre quelli di lancio. Il TSI da 1.5 litri è un micro ibrido a 48 volt con 150 cv. Si tratta della scelta più accessibile anche dal punto di vista dei consumi.

Ad affiancarlo nelle concessionarie ci saranno le versioni VZ, le più sportive. Una monta il 2.0 TSI da 265 cv, quello più veloce nella gamma perché scatta da 0 a 100 in 5,9 secondi. La Plug-In VZ, quella più potente, ha invece 272 cv, ma non è così veloce perché deve portarsi dietro 19,7 kWh di batteria. Il peso in più, però, si fa ripagare se la ricaricate a casa o al lavoro: così facendo il consumo medio WLTP è inferiore al litro ogni 100 km, oppure la guidate in elettrico per un centinaio di chilometri prima di ricaricarla.

Tutte le versioni di Terramar sono proposte con il cambio a doppia frizione, il DSG, di serie e le due VZ hanno anche la trazione integrale.

Basata sulla piattaforma MQB Evo condivisa con il gruppo Volkswagen, Cupra Terramar non è semplicemente una versione ricarrozzata. La ricetta di Cupra prevede anche il design aggressivo e curato, è vero, ma non si dimentica della tecnica. Così Terramar va ad abbassare l'assetto della piattaforma di 10 mm su tutte le versioni, elabora il DCC (che è di serie solo sulle VZ), propone di serie lo sterzo progressivo e lavora di fabbrica come se fosse il vostro elaboratore di fiducia, in questo caso influendo sulla campanatura anteriore e sui profili di guida.

Gli optional restano, e tra questi si possono scegliere le pinze Akebono, sportive, con sei pistoncini e montate su dischi dal diametro incrementato di 35 mm rispetto a quelli di serie.

Primo contatto, prova su strada

Mentre gli equipaggi della America's Cup si sfidavano in mare, Cupra Terramar affrontava le strade nei dintorni di Barcellona con questo primo contatto. Fin dal primo accesso si nota che la posizione di guida è più vicina al mondo dei SUV rispetto a Formentor, ma in realtà il setup ribassato e lo sterzo stupiscono piacevolmente rendendo l'auto diversa da Tiguan e più piacevolmente sportiva nell'aggredire le curve.

La sensazione di sportività resta, e non solo per come Cupra ha tarato questa piattaforma, ma anche per l'abitacolo con una posizione di guida centrata sul conducente e con tutti i comandi a portata.

In attesa di provarla con il motore d'ingresso, il millecinque benzina, le due versioni VZ protagoniste dei test restituiscono ottime sensazioni: con il 2.0 TSI da 265 cv ci si diverte tanto e l'auto ha un ottimo scatto, aiutata poi dal cambio DSG che è di serie per tutte le versioni. Qui si pagano le prestazioni con consumi alti se ci si fa prendere dalla foga, quasi 9 litri ogni 100 chilometri. Rinunciando a un po' di accelerazione e scegliendo la VZ Plug-In, quella da 272 cv, si può risolvere il problema facendo affidamento su una batteria che raggiunge con una carica gli 80 chilometri reali, anche 100 se si viaggia in città rigenerando l'energia in frenata. Lo scatto iniziale qui è migliore grazie alla coppia istantanea dell'elettrico, ma ai 100 ci si arriva un po' più lentamente per via del peso aggiuntivo della batteria. Tutto sommato, però, Terramar con l'ibrido plug-in risulta ben bilanciata e piacevole.

Quanto costa

Per mettere le mani sulla Terramar occorrono 42.250€, cifra che però ci ripaga con un'estetica già di buon livello: i cerchi sono già da 18 pollici e la firma luminosa Full LED è completa sia davanti, sia dietro con il logo illuminato.

Anche la dotazione non è affatto da modello d'ingresso: la tecnologia c'è tutta, incluso il collegamento wireless per gli smartphone, e anche la sicurezza, con la presenza di serie dei sensori di parcheggio davanti e dietro e della retrocamera.

E la lista della dotazione di serie è molto lunga.

Per avere la guida semi-autonoma di serie, invece, serve la VZ, allestimento più costoso che integra il cruise adattivo, clima trizona, matrix LED e tutta una serie di caratteristiche aggiuntive.