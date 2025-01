Dacia 2024: crescita e nuovi record, con l’arrivo della prima ibrida plug-in Bigster

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2024, Dacia ha registrato una crescita del 2,7% nelle vendite, arrivando a 676.340 veicoli e superando i 9 milioni di unità vendute dal 2004. Il brand continua a confermare la sua forza sul mercato, con performance superiori alla media e un posizionamento incentrato su qualità e convenienza. In Europa, Dacia ha raggiunto nuovi traguardi, ottenendo una quota di mercato record e rafforzando la sua presenza nella top 10 del settore.

I risultati

Nel 2024, Dacia ha registrato una quota di mercato dell’8,2% in Europa, mantenendo una posizione solida per il quarto anno consecutivo. La crescita è stata evidente in numerosi paesi, con la Germania, l'Austria e l’Italia che hanno visto performance record. In Austria, per esempio, le vendite sono aumentate del 13,2%, e in Belgio-Lussemburgo del 15,4%. Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha sottolineato l’importanza di questi risultati, dichiarando: "I nostri risultati testimoniano la crescente fiducia dei clienti nei confronti dei nostri modelli e ci incentivano a proseguire con la nostra strategia". Questo successo è stato accompagnato da un aumento della fidelizzazione, con il 62,3% dei clienti Dacia che non erano proprietari di auto del Gruppo Renault prima di acquistare un veicolo del marchio.

I modelli di successo e la semplicità del brand

Il 2024 ha visto la conferma dei modelli di punta di Dacia, come il Sandero, il Duster e il Jogger. Il Sandero è stato il veicolo più venduto a privati in Europa, con un incremento delle vendite del 14,5%, mentre il Duster ha mantenuto il primato di SUV più venduto dal 2018, con oltre 215.000 unità vendute. Nonostante un calo delle vendite della Spring, Dacia ha continuato a focalizzarsi sulla sua filosofia di semplicità e accessibilità. Come affermato da Le Vot: "La nostra strategia è semplice e chiara: rendere l'auto essenziale. Non aggiungiamo nulla che non sia veramente indispensabile per il cliente". L’approccio minimalista, infatti, ha permesso al brand di mantenere costi contenuti, senza compromettere qualità e prestazioni.

Dacia Bigster

Guardando al 2025, Dacia si prepara ad affrontare nuove sfide con il lancio del SUV Bigster, che si propone come la proposta più conveniente nel segmento C-SUV. Con un prezzo di partenza di 24.800€, Bigster mira a coniugare modernità, robustezza ed efficienza. Le motorizzazioni ibride saranno una delle principali novità, confermando l’impegno di Dacia verso l'elettrificazione, ma sempre con l’obiettivo di mantenere l’accessibilità. "Il nostro obiettivo, in termini di posizionamento sul mercato, è continuare a mantenere la nostra presenza tra i primi nelle vendite", ha affermato Le Vot. Il CEO ha anche aggiunto: "Recuperiamo gli asset sviluppati dal Gruppo Renault, li rimettiamo a posto e prepariamo la nostra zuppa con gli avanzi.